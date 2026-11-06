Rejet de la LFR 2026 : Cheikh Ndiaye accuse Sonko et Pastef de privilégier les intérêts politiques à l’intérêt national

Le deuxième rejet consécutif du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 à l’Assemblée nationale continue de susciter des réactions dans la classe politique. Cheikh Ndiaye, responsable politique de l’Alliance pour la République (APR) à Grand Yoff, dénonce une décision qu’il considère comme une trahison envers les populations sénégalaises et accuse Ousmane Sonko et Pastef de faire passer leurs intérêts politiques avant ceux de la nation.

Dans une tribune intitulée « Le destin d’Ousmane Sonko prime sur l’intérêt supérieur de la nation », le responsable politique estime que le rejet de ce texte budgétaire traduit un blocage politique aux conséquences, selon lui, préjudiciables pour le pays. Il s’interroge notamment sur les motivations de ce vote, rappelant que les lois de finances rectificatives constituent des ajustements budgétaires.

Cheikh Ndiaye revient particulièrement sur la séance du mardi 3 novembre à l’Assemblée nationale. Il reproche à la majorité parlementaire d’avoir privilégié le blocage politique alors que le Sénégal, selon lui, fait face à une situation économique difficile et à des urgences sociales nécessitant des réponses. Il cite notamment les enjeux liés au pouvoir d’achat, aux subventions et à la stabilisation des finances publiques avec les partenaires internationaux.

L’auteur de la tribune met également en cause l’absence d’Ousmane Sonko lors de ce vote. Pour lui, cette absence illustre le décalage entre les discours de Pastef sur les aspirations populaires et les choix opérés au Parlement. Il considère que le rejet de la LFR ne pénalise pas uniquement le gouvernement, mais risque également d’affecter les populations et de compromettre certains investissements prioritaires.

Dans son analyse, Cheikh Ndiaye établit un lien entre cette situation et les tensions politiques au sein de l’exécutif. Il accuse Ousmane Sonko de se servir du blocage institutionnel comme d’un moyen de pression politique depuis la rupture entre les deux camps. Il va jusqu’à appeler à une prise de conscience des citoyens et à une remise en cause de la place de Pastef et de ses dirigeants dans la vie politique nationale.

Le responsable politique de l’APR estime toutefois que l’enjeu dépasse désormais le seul avenir d’un parti. Selon lui, c’est la survie de l’État et de la République qui serait en question. Il accuse par ailleurs Ousmane Sonko de chercher à fragiliser le pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye et de freiner l’avancée de l’APR.

Cheikh Ndiaye appelle les Sénégalais à ne pas rester indifférents face à ce qu’il présente comme une menace pour l’avenir du pays. Il met en garde contre les conséquences d’une division politique qui, selon lui, pourrait aggraver les difficultés des populations et accentuer le recul du Sénégal.