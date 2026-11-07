Rejet de la LFR 2026 : L’ARC appelle au dialogue et réclame la dissolution de l’Assemblée

L’Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC), dirigée par Anta Babacar Ngom, prend position dans le débat autour de la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Dans un communiqué rendu public ce 6 novembre, le parti dénonce la tournure politique prise par l’examen du texte budgétaire et met en garde contre les conséquences d’un bras de fer entre les institutions.

Pour la formation politique, le Sénégal ne peut se permettre une paralysie institutionnelle alors que les populations sont confrontées à la cherté de la vie, aux inondations, au chômage, à l’insécurité, aux difficultés d’accès aux soins, aux défis de l’éducation et aux incertitudes économiques.

L’ARC estime que le budget de la Nation ne doit servir ni de prétexte à des règlements de comptes ni d’instrument de déstabilisation politique. « Les intérêts de la population sénégalaise doivent toujours primer sur les considérations partisanes, les rapports de force et les calculs politiques », rappelle le mouvement.

Toutefois, le parti refuse de réduire la question des finances publiques à une opposition entre deux camps. Il souligne que les préoccupations liées à la sincérité des prévisions budgétaires, à la transparence et à l’accès à l’information doivent être prises en considération.

« Le rejet d’un texte budgétaire ne saurait constituer une fin en soi. Il doit impérativement permettre d’ouvrir la voie à des discussions constructives pour des solutions adaptées, crédibles et orientées vers l’intérêt des Sénégalais », indique le communiqué.

Le mouvement rappelle que la gestion des finances publiques repose sur des principes de transparence, de responsabilité, de sincérité budgétaire et de continuité de l’État. Il appelle ainsi les différentes parties à faire preuve de responsabilité et à privilégier la recherche de solutions.

« Ce sont toujours les ménages, les jeunes, les femmes, les travailleurs et les plus vulnérables qui paient le prix des blocages institutionnels. Il est temps de rompre avec la politique du blocage stérile, et à engager sans délai un dialogue sincère afin de trouver des solutions concrètes », souligne l’ARC.

Le parti demande également au gouvernement de prendre ses responsabilités constitutionnelles afin de garantir la continuité des services et des politiques publiques.

En cas de blocage persistant, la formation politique exige que le Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement devant l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l’article 86 de la Constitution, afin de faire adopter la loi de finances rectificative.

L’ARC renouvelle sa demande de dissolution de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2026, date qui, selon le communiqué, correspond à l’expiration du délai légal de l’institution.