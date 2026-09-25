Rentrée scolaire 2026-2027 : Le Gouvernement arrête 27 décisions le démarrage

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou LÔ a présidé, au Building administratif Président Mamadou Dia, un Conseil interministériel consacré à la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027. À l’issue de la rencontre, 27 décisions ont été arrêtées afin de garantir le bon fonctionnement des structures éducatives et le bon déroulement des enseignements-apprentissages.

Le Gouvernement prépare la prochaine rentrée scolaire. Réuni autour du Premier ministre Ahmadou Al Aminou LÔ, le Conseil interministériel consacré à la préparation de l’année scolaire 2026-2027 a permis d’examiner l’état de mise en œuvre des directives issues du précédent Conseil consacré à la rentrée 2025-2026 et de définir de nouvelles orientations.

Concernant les 32 directives arrêtées lors du Conseil interministériel du 3 octobre 2025, quatorze ont été entièrement exécutées, soit un taux de réalisation de 43,75 %. Les dix-huit autres directives sont annoncées comme étant en cours de réalisation. Le Premier ministre a invité les ministres concernés, en relation avec le ministre, Secrétaire général du Gouvernement, à veiller au parachèvement de leur mise en œuvre.

Parmi les nouvelles directives, les ministres concernés sont appelés à finaliser les actions nécessaires pour rendre les structures éducatives fonctionnelles, propres et sûres. Cela concerne notamment la libération des écoles affectées par l’hivernage, les opérations de pompage et de remblai, l’embellissement ainsi que la réhabilitation et l’implantation d’infrastructures sanitaires, hydrauliques et électriques.

Le Gouvernement demande également que les difficultés résiduelles liées à la mise en place des personnels, des fournitures scolaires, des équipements, des manuels et autres matériels pédagogiques soient recensées et prises en charge afin de permettre une rentrée réussie.

Le paiement des indemnités d’examens dues aux enseignants, notamment celles liées au CFEE, au BFEM, au Baccalauréat et aux examens de la formation professionnelle et technique, fait également partie des priorités retenues.

Le déroulement des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, a également été pris en compte dans les directives.

Les ministères concernés devront veiller à la poursuite des enseignements-apprentissages dans les écoles, établissements et universités durant cette période. Un accompagnement pédagogique ciblé devra notamment être assuré pour les 151 élèves-athlètes ainsi que pour les élèves des académies impactés par les compétitions.

La mise à disposition d’équipements informatiques, de connexions et de ressources pédagogiques numériques est également prévue. À l’Université Amadou Makhtar Mbow, les cours en ligne devront débuter à partir du 17 novembre 2026.

Un bimestre de propreté des écoles devra par ailleurs être instauré et pérennisé avant et après les JOJ Dakar 2026, avec des actions portant sur les infrastructures scolaires, le mobilier, l’environnement et l’embellissement des établissements.

Le Conseil interministériel prévoit également l’accélération de la refondation curriculaire au cours de l’année scolaire 2026-2027, avec un renforcement des STEM, ainsi que la poursuite du développement du Modèle Harmonisé d’Enseignement Bilingue au Sénégal (MOHEBS).

Le Gouvernement entend également poursuivre la mise en œuvre des conclusions des Assises nationales des Daaras et du Symposium national sur l’enseignement privé. Un forum national sur l’inclusion devra être organisé durant le premier semestre de l’année scolaire 2026-2027, dans le cadre de la stabilisation du document de Politique d’Éducation inclusive.

La réflexion devra également être engagée sur la systématisation de la couverture sanitaire universelle dans les écoles et établissements.

Le programme de construction de 2 500 salles de classe et ouvrages annexes devra être accéléré. Les autorités sont également appelées à finaliser l’implantation des ouvrages restant à réaliser et à veiller au respect du calendrier contractuel de livraison.

L’identification des sites nécessaires à la réalisation de plusieurs programmes prioritaires, dont 12 LYNAQE, 46 écoles élémentaires, 46 CEM et 46 lycées, devra être finalisée au plus tard le 31 décembre 2026.

Le Gouvernement prévoit également la préparation du programme national de réhabilitation et de modernisation des anciens lycées emblématiques, ainsi que la finalisation des études relatives aux Centres de Ressources pour l’Éducation Inclusive (CREI).

Dans l’enseignement supérieur, l’accélération de l’achèvement des chantiers des différentes universités figure également parmi les directives arrêtées.

Le secteur de la formation professionnelle et technique fait également l’objet de plusieurs orientations. Elles portent notamment sur la disponibilité de la matière d’œuvre dans les centres de formation, l’électrification de nouveaux centres, le renforcement du numérique dans les enseignements, l’accompagnement des personnes formées dans leur parcours d’insertion et l’adaptation des curricula aux besoins du marché.

Les nouveaux centres de Linguère 2, Diourbel 2, Finthiock, Samine, Bona, Souda, Nétéboulou et CCAK sont notamment concernés par ces mesures.

Le Gouvernement entend par ailleurs poursuivre le dialogue social dans le cadre du Pacte national de stabilité sociale et assurer le suivi des accords conclus avec les syndicats d’enseignants. Le Comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale est annoncé pour le 15 octobre 2026.

Enfin, le Gouvernement prévoit la tenue régulière du Festival national du Sport scolaire (FENSCO), dont la prochaine édition devra se tenir durant la première semaine d’août 2027.