Rentrée scolaire : Moustapha Guirassy rassure sur le quantum horaire et le déploiement des enseignants

La rentrée scolaire 2026-2027 se tient ce lundi 12 octobre au Sénégal. À cette occasion, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamadou Guirassy, met en avant les mesures prévues pour garantir le respect du quantum horaire, renforcer les effectifs d’enseignants et maintenir le dialogue avec les partenaires sociaux. Il s’est exprimé sur ces différents chantiers lors de son passage, dimanche 11 octobre, dans l’émission « Point de vue » sur la RTS.

Le report de la rentrée au 12 octobre a suscité des interrogations sur le respect du volume horaire des cours et l’achèvement des programmes scolaires. Sur ce point, Moustapha Guirassy se veut rassurant. « Très sincèrement, il ne faut pas se faire peur. 72 heures, c’est maîtrisable et largement jouable », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Le quantum horaire, là, nous le sanctuarisons. Et il n’y a aucune crainte à se faire à ce sujet ».

Pour compenser les heures de cours concernées, plusieurs mesures sont envisagées, notamment l’aménagement des périodes d’enseignement et une utilisation renforcée des ressources pédagogiques numériques. Face à la prolongation des pluies et aux risques récurrents d’inondations, le ministère envisage également une évolution de l’organisation scolaire à partir de la prochaine rentrée. « L’année prochaine, par exemple, parce que là nous avons le temps, nous pouvons aller vers une semi-académisation », a annoncé le ministre. Cette option permettrait d’adapter les dates de reprise et de fermeture des classes aux réalités climatiques et aux vulnérabilités de chaque région, tout en maintenant le caractère national des examens et concours.

Le renforcement des ressources humaines figure parmi les priorités du ministère de l’Éducation nationale pour cette année scolaire. L’État prévoit le déploiement de plus de 8 400 enseignants dans les établissements. « C’est 8 400 et quelques enseignants que l’État du Sénégal, cette année, pour la rentrée, va déployer », a précisé Moustapha Guirassy.

Ces nouveaux effectifs proviennent notamment des Centres régionaux de formation des personnels de l’éducation (CRFPE), de la Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation (FASTEF), de l’Université Gaston Berger (UGB), ainsi que du dernier recrutement spécial, qui concerne 2 527 agents. Cet effort s’inscrit dans la vision stratégique de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050.

La question du dialogue avec les syndicats d’enseignants constitue un autre enjeu de cette rentrée. Interrogé sur les risques de perturbations liés aux revendications concernant l’application des accords et le paiement des indemnités, le ministre affiche sa confiance. « Globalement, je pense qu’on ne devrait pas avoir de grandes perturbations », a-t-il affirmé, saluant le sens des responsabilités des organisations syndicales, notamment celles regroupées au sein du G7.

Moustapha Guirassy reconnaît par ailleurs la légitimité des attentes des enseignants. « Ils ont raison, encore une fois », a-t-il déclaré. Pour prévenir les blocages, le ministère mise sur l’intensification des concertations, avec des rencontres bimensuelles et un suivi des engagements pris lors des récents Conseils interministériels.

Pour le ministre, l’anticipation et l’écoute demeurent essentielles pour préserver un climat scolaire apaisé. « Ce qui est dangereux avec les syndicats, et je les comprends très bien, c’est lorsqu’il n’y a pas d’écoute, lorsqu’ils n’ont pas d’information », a-t-il souligné.