Rentrée scolaire : Une opération couplée de désinfection des écoles et de lutte anti-vectorielle

À la veille de la rentrée scolaire et dans le cadre de la lutte contre les maladies à transmission vectorielle, une opération couplée de désinfection des établissements scolaires et de lutte anti-vectorielle a été menée sous la direction de l’Adjudant-chef Moussa Dione.

L’opération, axée notamment sur la prévention du paludisme et de la dengue, s’est articulée autour de deux volets : la désinfection et la désinsectisation des écoles, ainsi que le traitement anti-larvaire des zones susceptibles de favoriser la prolifération des vecteurs.

L’objectif est d’offrir aux élèves un environnement scolaire sain et de réduire les gîtes larvaires présents à proximité des établissements.

La première phase, consacrée aux écoles, s’est déroulée de 08h00 à 13h00. Elle a notamment porté sur la pulvérisation intra et extra-muros des salles de classe, la désinfection des toilettes, des cours et des points d’eau, ainsi que la désinsectisation des recoins, plafonds et fosses. Les dépotoirs sauvages situés à proximité des établissements ont également fait l’objet d’un traitement.

La seconde phase, consacrée à la lutte anti-vectorielle, s’est déroulée de 23h30 à 03h30. Elle a consisté notamment au saupoudrage des eaux stagnantes, au traitement des caniveaux, flaques, mares et regards, ainsi qu’à l’épandage dans les zones marécageuses identifiées. Des actions de sensibilisation ont également été menées auprès des riverains sur la nécessité de détruire les gîtes larvaires.

Pour l’Adjudant-chef Moussa Dione, l’hygiène scolaire constitue une condition essentielle à une rentrée réussie. « Nous ne pouvons pas parler de rentrée réussie sans hygiène scolaire. Un enfant ne peut pas apprendre dans une classe infestée de moustiques ou de cafards. Cette opération va se poursuivre dans toutes les écoles de notre zone », a-t-il déclaré.

L’opération s’inscrit ainsi dans une démarche de prévention visant à assainir les établissements scolaires et à limiter les facteurs favorisant la prolifération des moustiques et autres vecteurs de maladies.