Rentrée universitaire 2026-2027 : La Brigade régionale d’hygiène mobilisée à l’UCAD

À l’approche de la rentrée universitaire 2026-2027, la Brigade régionale d’hygiène de Dakar a lancé ses opérations préparatoires au sein de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), afin de contribuer à l’accueil des étudiants dans de bonnes conditions sanitaires.

Ce jeudi 8 octobre 2026, les équipes de la Brigade régionale d’hygiène ont entamé leurs interventions sur le campus. Le Capitaine Idrissa Ndiaye a expliqué les principaux facteurs à l’origine de cette mobilisation du Service national de l’hygiène.

La fin de l’hivernage, caractérisée par une importante présence d’eau, peut favoriser la prolifération des moustiques et d’autres insectes nuisibles. À cela s’ajoute la fermeture des pavillons universitaires pendant près de trois mois, une période durant laquelle des germes, insectes et autres nuisibles peuvent coloniser certains espaces.

Pour prévenir ces risques, les équipes procèdent à des opérations de désinfection et de désinsectisation dans différents espaces de l’UCAD. L’objectif est de contribuer à offrir aux étudiants un environnement sain et salubre à l’occasion de la nouvelle année universitaire.

La Brigade régionale d’hygiène prévoit également de poursuivre son accompagnement tout au long de l’année universitaire. Cette action comprendra notamment des activités de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène, la restauration, l’entretien, le nettoyage ainsi que la gestion des déchets biomédicaux au niveau du centre médical.

À travers cette mobilisation, le Service national de l’hygiène entend contribuer à la protection de la santé de la communauté universitaire et à l’amélioration des conditions d’accueil au sein de l’UCAD.