Retrait de Macky de la course à l’ONU : Hamidou Anne salue le choix d’un « homme d’État »

Le retrait de Macky Sall de la course au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) continue de susciter des réactions. Hamidou Anne, coordonnateur de la Cellule d’analyse et de prospective de l’Alliance pour la République (APR), a livré sa lecture de cette décision, qu’il présente comme un choix privilégiant la recherche du consensus au sein de l’organisation internationale.

Dans son texte, Hamidou Anne estime que les résultats du vote informel du 16 octobre 2026 ont révélé des divisions au sein du Conseil de sécurité. « Chaque candidat a reçu au moins deux “découragements” de membres du P5 », souligne-t-il. Selon lui, face à cette situation de blocage, Macky Sall a décidé de retirer sa candidature afin de privilégier la recherche de solutions collectives.

Le responsable de l’APR présente cette décision comme conforme à la stature d’un homme d’État et d’un leader africain soucieux de l’intérêt collectif. Il considère que l’ancien président sénégalais a choisi de s’élever au-dessus des rivalités pour favoriser un consensus autour de la désignation du prochain secrétaire général de l’ONU.

Hamidou Anne revient également sur la campagne menée par Macky Sall pendant près d’un an. Il rappelle que l’ancien chef de l’État a parcouru les cinq continents et rencontré plusieurs dirigeants mondiaux. Ces échanges, selon lui, témoignent de son expérience diplomatique et de sa volonté de promouvoir une approche fondée sur l’équilibre et la recherche de compromis.

Le coordonnateur de la Cellule d’analyse et de prospective de l’APR évoque par ailleurs les considérations géopolitiques et de genre qui entourent la désignation du prochain dirigeant de l’organisation. Il estime que Macky Sall a pris en compte ces enjeux en privilégiant la recherche d’un accord permettant à l’ONU de désigner un nouveau secrétaire général d’ici au 1er janvier 2027.

Hamidou Anne rappelle également les propos tenus par Macky Sall lors de son audition du 22 avril devant les représentants des 193 États membres. À cette occasion, l’ancien président avait affirmé ne pas chercher à faire carrière aux Nations unies, mais vouloir mettre ses quatre décennies d’expérience nationale et internationale au service de la paix, de la solidarité et de la dignité humaine.

Dans un contexte international marqué, selon Hamidou Anne, par des fractures sécuritaires, identitaires et climatiques, la voix de Macky Sall pourrait contribuer à la réflexion sur l’avenir du multilatéralisme. Le responsable politique met notamment en avant la nécessité de renforcer les mécanismes de coopération entre les États et de rapprocher les positions dans un monde traversé par des tensions.

Hamidou Anne souligne que Macky Sall a défendu, durant le processus de désignation, un « multilatéralisme inclusif » ainsi qu’une réforme de l’architecture de la gouvernance financière internationale. Il estime que ces propositions visaient notamment à renforcer la place de l’Afrique dans les instances de décision et dans la diplomatie mondiale.