Retrait de Macky de la course à l’ONU : Mamadou Kassé regrette une « occasion manquée » pour l’Afrique

Mamadou Kassé a exprimé ses regrets après le retrait de la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU). Invité de l’émission Le Jury du Dimanche, l’urbaniste et homme politique a estimé que cette candidature représentait une occasion pour l’Afrique de renforcer son rayonnement sur la scène internationale.

« Dommage. Dommage pour le monde et dommage pour l’Afrique », a déclaré l’ancien responsable de l’Alliance pour la République (APR), résumant sa déception face à cette décision. Selon Mamadou Kassé, Macky Sall disposait de l’expérience politique et de la connaissance des enjeux géostratégiques nécessaires pour contribuer à la recherche de solutions aux défis du système multilatéral. Il considère que sa candidature aurait pu permettre au continent africain de renforcer sa place au sein des instances internationales.

« C’était l’occasion pour l’Afrique de rayonner à nouveau au niveau international et de se trouver une place dans une organisation où elle n’a jamais pu trouver sa place réelle », a-t-il estimé. Malgré ses regrets, Mamadou Kassé a salué la décision de l’ancien chef de l’État, qu’il interprète comme une preuve de « grandeur et de hauteur ». Il a notamment mis en avant le choix de privilégier une issue permettant d’éviter les blocages et de tenir compte des dynamiques diplomatiques en cours.

L’urbaniste a également souligné la reconnaissance exprimée par Macky Sall envers les personnalités et les institutions qui ont soutenu sa candidature. Il a notamment cité le président burundais Évariste Ndayishimiye, l’Union africaine et le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui avait accepté d’apporter son soutien officiel à cette démarche.

Interrogé sur les conséquences de ce retrait pour la scène politique sénégalaise et pour l’APR, qu’il a récemment quittée, Mamadou Kassé a préféré ne pas commenter les affaires internes de son ancien parti. Il a toutefois retenu la volonté exprimée par Macky Sall de continuer à s’investir dans les grands enjeux internationaux, une perspective qu’il juge importante au regard de l’expérience et de l’expertise de l’ancien président.