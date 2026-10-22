Retrait de Macky de la course à l’ONU : Serigne Mbacké Ndiaye lui rend hommage

L’ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye a rendu hommage à Macky Sall après le retrait de sa candidature au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU). Dans un message adressé à l’ancien président sénégalais, il salue une décision qu’il interprète comme un acte de responsabilité et un engagement en faveur des intérêts de l’Afrique.

« En agissant ainsi, tu es resté toi-même : un démocrate, un homme de consensus, de paix, de progrès, d’équilibre », écrit Serigne Mbacké Ndiaye. Selon lui, ce retrait témoigne une nouvelle fois de la volonté de Macky Sall de privilégier les intérêts du continent africain.

L’ancien ministre estime que l’histoire retiendra le rôle joué par Macky Sall dans ce processus, mais également celui des Africains et des Sénégalais dans ce contexte particulier.

Pour illustrer son propos, Serigne Mbacké Ndiaye évoque plusieurs épisodes historiques du Sénégal, notamment les grèves des cheminots de 1938, dirigée par Cheikh Diack, et celle associée à Ibrahima Sarr. Il rappelle également le rôle de certains auxiliaires du colonisateur dans la capture d’Aline Sitoé Diatta.

À travers ces références, il souligne que les positions adoptées par les uns et les autres dans les moments décisifs restent inscrites dans la mémoire collective.

« Macky a assumé ses responsabilités et joué pleinement son rôle. Honneur à toi, cher frère », conclut Serigne Mbacké Ndiaye dans son message de soutien à l’ancien chef de l’État.