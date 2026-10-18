Retrait de Macky Sall de la course à l’ONU : La réaction du député Abdou Karim Sall

Le député à l’Assemblée nationale et maire de la commune de Mbao, Abdou Karim Sall, a réagi au retrait de la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU). Dans une déclaration, le président du parti AKS – And ci Kooluté ngir Sénégal présente cette décision comme un acte de grandeur et de dignité.

« Monsieur le Président Macky Sall, vous venez de prendre une décision historique en annonçant le retrait de votre candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) », écrit-il, avant de saluer « la grandeur », « la dignité » et « la hauteur de vue » de l’ancien chef de l’État.

Abdou Karim Sall établit un parallèle entre ce retrait et la décision de Macky Sall de ne pas briguer un nouveau mandat à la tête du Sénégal en 2024. Selon lui, ces deux choix illustrent la capacité de l’ancien président à placer ses convictions et son sens des responsabilités au-dessus de ses ambitions personnelles.

Le député estime également que Macky Sall a honoré le Sénégal et l’Afrique tout au long de sa candidature à la tête de l’organisation internationale. Il évoque ses prestations, ses prises de position et le rayonnement qu’il aurait donné au pays et au continent durant cette démarche.

« Au-delà des fonctions et des responsabilités, ce sont les actes, les convictions et les décisions courageuses qui marquent durablement l’histoire des hommes d’État », souligne-t-il.

Abdou Karim Sall affirme que les fonctions sont passagères, tandis que la dignité demeure. Il adresse à Macky Sall l’expression de sa « profonde considération » et de son respect.