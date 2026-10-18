Retrait de Macky Sall de la course à l’ONU : Le PSD Njariñe salue une décision « historique et salutaire »

Le Parti pour la Souveraineté et le Développement (PSD Njariñe) a réagi au retrait de la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), à la suite des résultats d’un vote informel du 16 octobre 2026.

Dans un communiqué, la formation politique qualifie cette décision d’« historique et salutaire ». Elle y voit une nouvelle illustration de la stature d’homme d’État de l’ancien président sénégalais, de son attachement au dialogue et de son sens du consensus, présenté comme essentiel à la conduite de la diplomatie mondiale.

Pour le PSD Njariñe, ce retrait constitue un acte de sagesse et d’élégance diplomatique. Le parti estime que Macky Sall place ainsi l’intérêt supérieur de l’institution onusienne au-dessus de toute ambition personnelle.

La formation politique considère également que cette décision ouvre la voie à un rapprochement des positions des dirigeants du monde autour du choix d’un Secrétaire général capable de rassembler la communauté internationale et de porter ses aspirations communes dans un contexte marqué par de multiples défis.

Le PSD Njariñe félicite chaleureusement Macky Sall pour ce choix qu’il juge courageux et qui, selon lui, honore davantage son parcours au service du Sénégal, de l’Afrique et du monde.

Le parti conclut en estimant que ce retrait renforce l’image d’un leader visionnaire, attaché à la paix, à la stabilité internationale et au respect des valeurs universelles.