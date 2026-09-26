Reug-Reug et les « billets noirs » : De Technopole aux Maristes, le récit de l’infiltration des gendarmes

Une enquête de la Brigade de recherches de Faidherbe, relatée par L’Observateur, a conduit à l’arrestation du lutteur Reug-Reug, dans une affaire portant sur des « billets noirs » dont la contrevaleur annoncée avoisinerait 900 millions de francs CFA. Selon le quotidien, l’opération a débuté le 20 septembre à la suite d’un renseignement faisant état d’individus détenant des coupures noircies de 100 dollars et recherchant un technicien capable de les « laver ».

Deux gendarmes auraient été désignés pour se faire passer pour des techniciens spécialisés. Cette couverture leur aurait permis d’entrer en contact avec les personnes recherchées. Les enquêteurs ont ainsi obtenu le numéro de D. Faye, également connu sous le nom de Saltigué Dibo.

Un premier rendez-vous est organisé à la station EDK de Technopole. D’après le récit de L’Observateur, D. Faye s’y présente avec deux échantillons de billets noirs de 100 dollars. La quantité proposée étant jugée insuffisante, les discussions se poursuivent.

Le lendemain, lundi 21 septembre, une nouvelle rencontre est organisée. D. Faye aurait cette fois apporté dix coupures. Les agents simulent une opération de traitement avant de lui remettre un véritable billet de 100 dollars afin de renforcer leur couverture.

Lors d’un troisième rendez-vous, D. Faye aurait remis une boîte contenant 160 coupures de 100 dollars destinées à être traitées. Une équipe de gendarmes intervient alors discrètement pour procéder à son arrestation.

C’est au cours de cette phase que le nom de Reug-Reug aurait été cité. Selon L’Observateur, D. Faye aurait expliqué travailler avec des personnalités du milieu de la lutte et aurait établi le contact avec M. B. Ndiaye, surnommé « Usine », présenté par le quotidien comme l’oncle maternel du lutteur.

L’opération se poursuit alors aux Maristes, dans un appartement meublé où les gendarmes maintiennent leur couverture. « Usine » y est conduit et aurait accepté un partage prévoyant 70 % pour lui et Reug-Reug contre 30 % pour les prétendus techniciens.

Selon les éléments rapportés par le journal, Reug-Reug arrive vers 19 heures à bord d’un véhicule Mazda et apporte un carton dans l’appartement. À l’ouverture, les enquêteurs y découvrent des billets noirs. Le lutteur aurait alors évoqué un stock représentant environ 750 millions de francs CFA, ainsi que la possibilité de contacter un autre fournisseur.

Le signal d’intervention est finalement donné. D’après L’Observateur, la contrevaleur totale des billets noirs saisis avoisinerait 900 millions de francs CFA. Il s’agit de l’évaluation annoncée dans le cadre de l’enquête et non d’une saisie de cette somme en monnaie authentique.

Le quotidien rapporte que les personnes interpellées pourraient être poursuivies pour association de malfaiteurs, détention de matières destinées à la contrefaçon de billets de banque ayant cours légal et tentative de corruption.