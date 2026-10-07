Revue de presse : La réunion avec les créanciers extérieurs du Sénégal et le programme ‘’Un étudiant, un ordinateur’’ en exergue dans les quotidiens

La réunion avec les créanciers extérieurs dans le cadre du traitement de la dette du Sénégal et le travail de la Commission d’enquête parlementaire autour du programme ‘’Un étudiant, un ordinaire’’ sont au menu des quotidiens reçus, mercredi, à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Le quotidien L’As signale qu’avec ‘’une ardoise de 18394 milliards de FCFA de dette extérieure à fin 2025, le Sénégal a entamé hier, ses premières discussions avec ses créanciers dans le cadre du Plan de traitement de la dette (PTDS)’’.

‘’Cette réunion, organisée avec l’appui du FMI, ouvre le processus devant conduire à un réaménagement de la dette publique extérieure et à un retour vers une trajectoire budgétaire soutenable. Pour cette première prise de contact, le gouvernement a exposé la situation économique et financière du pays ainsi que les mesures déjà engagées pour corriger les déséquilibres budgétaires et améliorer la gestion de la dette’’, indique le journal.

Le Sénégal ‘’rassure ses créanciers’’, dit Le Soleil, soulignant que Dakar, ‘’à travers la Direction générale des financements et de la dette (DGFD), a tenu, hier, mardi 6 octobre, une réunion d’information avec des créanciers extérieurs, sous les bons offices du Fonds monétaire international (FMI)’’.

Le journal, citant ‘’une source’’, rapporte que ‘’cette entrevue a permis aux autorités de faire le point auprès des créanciers extérieurs sur la situation économique et financière du Sénégal, le programme de réformes économiques et la stratégie de traitement de la dette, y compris le plan d’engagement auprès des créanciers, le calendrier et les prochaines étapes’’.

Le Soleil estime qu’après son accord avec le Fonds monétaire international (FMI), ‘’le Sénégal pose un pas de géant dans le cadre du Plan de traitement de la dette’’.

Concernant le processus de règlement de la dette, Le Quotidien annonce de ‘’jours de décisifs pour le Sénégal’’.

‘’A l’issue de la rencontre avec les bailleurs internationaux, un Comité officiel des créanciers a été mis en place pour assurer le suivi du processus devant aboutir à la régularisation définitive de la question de la dette du Sénégal et la reprise de la coopération avec les bailleurs internationaux. Une autre rencontre de ce type devra se tenir le mois prochain, avant l’approbation par le Conseil exécutif du Fonds du programme de gestion de la dette du pays et le démarrage des paiements des premières tranches du financement du FMI’’, écrit le journal.

Sud Quotidien met en exergue le travail de la commission d’enquête parlementaire autour du programme ‘’Un étudiant, un ordinaire’’ et affiche à la Une ‘’la traque des irrégularités’’.

‘’Le programme +Un étudiant, un ordinateur+ est au cœur d’une enquête parlementaire appelée à examiner, au-delà des seuls contrats de 2025, les conditions dans lesquelles ce programme a été gouverné, financé et exécuté depuis plusieurs années. La commission d’enquête parlementaire de l’Assemblée nationale a commencé ses auditions le 5 octobre 2026, par celles de Mame Penda Ba, ancienne directrice du financement des établissements d’enseignement supérieur, de Seynabou Samb Tosco, coordonnatrice de la cellule d’enquête de l’ARCOP, et de Mamadou Cellou Diallo, ancien responsable du bureau de gestion du programme. Les travaux se pour suivent avec l’audition d’autres responsables, actuels ou anciens’’, rapporte Sud.

Selon le quotidien Libération, ‘’les auditions devant la Commission d’enquête parlementaire, débutées la veille, ont déjà révélé que la procédure de passation du marché n’avait pas été respectée. De même plus de 800 ordinateurs qui ont été payés et livrés se sont révélés défectueux’’.

Le journal évoque également ‘’un marché fantôme intraçable à la cellule de passation’’. ‘’Entendue hier par la Commission d’enquête parlementaire, Ndèye Sine Diop, ancienne coordonnatrice de la Cellule de passation des marchés du ministère de l’Enseignement supérieur a enfoncé le clou. Ndèye Sine Diop affirmé qu’elle n’a jamais été informée de l’existence du marché et qui ne figure pas dans son PV de passation’’, écrit Libération.

Source : APS