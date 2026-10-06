Revue de presse : les conséquences des dernières pluies à Dakar à la une

Les conséquences des dernières pluies enregistrées à Dakar durant le week-end et le déclenchement d’un plan d’urgence régional par le gouvernement sont au menu des quotidiens reçus, mardi, à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

‘’Après la pluie, c’est le mauvais temps à Dakar. Les précipitations torrentielles qui se sont abattues sur la capitale ont causé d’importants dégâts matériels et des pertes en vie humaine, notamment à Grand-Yoff, Hann Bel-Air et aux Parcelles Assainies. Par endroits, les routes se sont transformées en lacs artificiels, tandis que le ruissellement a creusé d’impressionnants cratères, rendant le quotidien des Dakarois particulièrement éprouvant’’, rapporte Le Quotidien.

La publication relève : ‘’(…) Axes majeurs transformés en mares, véhicules immobilisés, embouteillages interminables et quartiers noyés : de Keur Massar à Guédiawaye, en passant par la Vdn 3, Grand-Yoff, Castors et Pikine, les populations paient encore le prix fort d’un hivernage dévastateur’’.

Selon Sud Quotidien, ‘’la situation a été particulièrement préoccupante dans les zones basses’’ de la capitale. ‘’L’autoroute a notamment été coupée au niveau du marigot de Mbao, après le débordement des eaux’’, décrit Sud dans son 10 000ème numéro.

Le Soleil informe que le Premier ministre qui s’est rendu aux Parcelles Assainies pour ‘’soulager les populations et présenter ses condoléances à la famille d’une dame et de son enfant décédés dans les inondations a assuré que le gouvernement a pris à bras le corps la question de l’assainissement’’.

Le quotidien national signale également que ‘’face aux fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar et plusieurs localités du pays, le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou M. Lo, a réuni, hier, les ministères et services concernés afin d’évaluer la situation et de renforcer le dispositif de réponse’’.

‘’Le plan d’urgence régional sera déclenché. Le gouvernement annonce des mesures pour la prise en charge des sinistrés, la continuité des services essentiels et la gestion des zones à risque’’, écrit le journal.

Selon L’As, le Premier ministre annonce un programme de 921 milliards pour lutter contre les inondations.

‘’Encore des milliards de francs Cfa pour tenter de tuer le chat noir surgissant des inondations. Après avoir effectué, hier à Dakar, une visite de zones inondées, les autorités ont annoncé une enveloppe de 921 milliards de francs Cfa pour venir à bout des inondations. D’autres milliards ont été déjà engloutis as les eaux durant les précédents régimes’’, relève WalfQuotidien.

A l’occasion de la parution de son 10 000 ème numéro Sud Quotidien sur l’histoire de ce journal phare du paysage médiatique sénégalais.

‘’Lorsqu’il paraît pour la première fois le 1er février 1993, Sud (au) Quotidien ne surgit pas du néant. Il prolonge une aventure commencée quelques années plus tôt avec Sud Magazine (trimestriel), puis Sud Hebdo (hebdomadaire comme son nom l’indique)’’, rappelle Henriette Niang Kandé dans un éditorial intitulé ‘’le temps, le journal et la liberté’’.

Selon elle, ‘’derrière ce chiffre ne se cache pas seulement une performance éditoriale. Il se dessine une histoire, celle d’une profession, d’une rédaction, d’une entreprise de presse, mais aussi celle d’un pays dont les grandes espérances, les crises, les débats et les métamorphoses ont trouvé, jour après jour, un écho dans les colonnes du journal’’.

Source : APS