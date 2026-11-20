Le président de la Coalition Natangué Askan Wi, Dr Mohamed Diallo, critique le traitement de la retransmission de la cérémonie solennelle des Forces armées par la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS). Il regrette que la poignée de main entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, n’ait pas été montrée dans son intégralité, estimant que ce moment symbolique aurait pu contribuer à apaiser les tensions politiques.

Dans une tribune sur sa page Facebook, Dr Mohamed Diallo considère cette omission comme une « regrettable défaillance éditoriale », dont la portée symbolique ne saurait être minimisée. Selon lui, une séquence aussi importante lors d’un rendez-vous républicain solennel méritait d’être captée et diffusée avec toute la dignité requise.

Il estime que cette situation ne saurait être réduite à une simple contingence technique, évoquant la responsabilité éditoriale qui incombe aux différents acteurs d’une retransmission audiovisuelle, du cadrage à la réalisation, en passant par la régie et la conduite de l’antenne.

Il appelle ainsi à préserver la vocation première du média public, qui doit, selon lui, refléter l’unité nationale plutôt que les divisions politiques. « Le Sénégal est infiniment plus grand que nos susceptibilités, nos calculs de circonstance et nos bassesses personnelles », écrit-il, estimant que nul ne devrait instrumentaliser la télévision nationale au gré de ses intérêts particuliers.

Pour Dr Mohamed Diallo, la poignée de main entre les deux responsables politiques aurait pu constituer un signal d’apaisement, favoriser la reprise d’un dialogue constructif entre l’Exécutif et le Législatif et rassurer une opinion publique préoccupée par les tensions au sommet de l’État.

Il estime également que cette image aurait envoyé un message de maturité politique à la jeunesse sénégalaise et rappelé aux partenaires du Sénégal l’importance de la stabilité institutionnelle.

Dans sa tribune, l’ancien ministre évoque deux précédents marquants de l’histoire politique sénégalaise. Il cite notamment les retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Idrissa Seck, le 22 janvier 2007, au Palais de la République, après plusieurs années de rupture politique, ainsi que la poignée de main entre Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade, le 27 septembre 2019, lors de l’inauguration de la Grande Mosquée Massalikoul Jinaan de Dakar.

Ces deux épisodes, rappelle-t-il, avaient été largement relayés par la télévision nationale et avaient marqué l’opinion par leur portée symbolique. Il estime que la RTS doit précisément jouer ce rôle en mettant en lumière les moments de rapprochement et de réconciliation entre les acteurs de la République.

« La RTS n’est la propriété d’aucun clan, d’aucune chapelle politique, d’aucun cercle d’influence et encore moins d’une autorité circonstancielle. Elle appartient à la Nation », conclut Dr Mohamed Diallo, qui appelle à faire de l’audiovisuel public un vecteur de cohésion nationale et de dépassement des divergences politiques.