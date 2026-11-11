Saint-Louis : Huit pêcheurs soupçonnés d’organiser des voyages clandestins interpellés

La Section de Recherches de Saint-Louis a procédé, lundi 9 novembre 2026, à l’interpellation de huit individus soupçonnés d’être impliqués dans l’organisation de voyages clandestins vers l’étranger.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les personnes interpellées sont présentées comme des pêcheurs, domiciliés pour la plupart dans la zone de Saint-Louis. Elles seraient impliquées dans des activités liées à l’organisation de départs irréguliers de migrants.

Les huit individus sont poursuivis pour des faits présumés d’escroquerie portant sur l’organisation de voyages clandestins.

Les investigations se poursuivent afin de faire la lumière sur cette affaire.