Saint-Louis : L’audience des 13 personnes arrêtées pour actes contre nature renvoyée

Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Louis, Baye Thiam, a communiqué la nouvelle date d’audience dans l’affaire impliquant plusieurs personnes poursuivies notamment pour association de malfaiteurs, actes contre nature et transmission volontaire du VIH. Selon un communiqué du ministère public, le dossier, initialement enrôlé à l’audience du 17 août 2026, a fait l’objet d’un renvoi au 14 septembre 2026, date retenue pour les plaidoiries.

L’affaire remonte à une procédure ayant conduit à l’interpellation de 13 personnes. Le 8 juillet 2026, le juge d’instruction du premier cabinet du Tribunal de grande instance de Saint-Louis avait rendu une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel dans l’affaire opposant le ministère public à Vieux Amadou Niang et autres.

Les treize prévenus sont actuellement en attente de jugement devant cette juridiction. Ils sont poursuivis pour des faits d’association de malfaiteurs, d’actes contre nature et de transmission volontaire du VIH.

À l’issue de l’instruction, l’ensemble des personnes mises en cause a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé.