Santé en milieu carcéral : « Sen Avocates » organise une journée de dépistage gratuit à la MAC de Rufisque

L’Association des femmes avocates du Sénégal, « Sen Avocates », a organisé, le jeudi 22 octobre 2026, une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer du col de l’utérus, du cancer du sein et des infections sexuellement transmissibles (IST) au profit des femmes pensionnaires de la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Rufisque. L’activité a également été marquée par la mise à disposition de médicaments.

Organisée dans le cadre d’Octobre Rose, sous le haut patronage du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Moussa Sarr, cette initiative a été menée en partenariat avec l’ONG Enda Santé, la Direction de l’administration pénitentiaire et le ministère de la Santé, à travers le district sanitaire de Rufisque.

À travers cette première activité, l’association entend rappeler que le droit à la santé est un droit humain fondamental qui doit bénéficier à tous, y compris aux personnes privées de liberté.

La journée a enregistré la présence de la directrice de la MAC de Rufisque, Mme Jusline Rolane Mpamy, de Maître Ndeye Fatou Touré, représentante du bâtonnier et membre de « Sen Avocates », ainsi que de Maître Anne Cécile Coly, présidente de l’Association des greffières du Sénégal.

Pour la présidente de « Sen Avocates », Maître Khady Camara, la privation de liberté ne doit pas entraîner une privation du droit à la santé, de l’accès aux soins et aux traitements. Elle rappelle que ce droit est reconnu par la Constitution du Sénégal, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Le choix du thème de cette première journée, « La santé, un droit humain fondamental », traduit cette volonté de défendre l’accès aux soins pour toutes les femmes. « La santé n’est pas un privilège ; c’est un droit », a déclaré Maître Khady Camara.

La présidente de l’association a également insisté sur l’importance de la prévention, notamment face aux cancers du col de l’utérus et du sein, dont les traitements peuvent être particulièrement coûteux. Elle a promis aux pensionnaires de la MAC de Rufisque que « Sen Avocates » poursuivrait son accompagnement, en collaboration avec ses partenaires, pour faciliter leur accès aux soins et aux traitements au-delà de cette journée de dépistage.

Elle s’est par ailleurs réjouie de la mobilisation de la famille judiciaire et a salué l’engagement d’Enda Santé ainsi que l’accompagnement du ministère de la Santé.

La prévention au cœur de la lutte contre les cancers

Prenant la parole au nom du bâtonnier, Maître Ndeye Fatou Touré a salué l’initiative des femmes avocates, qui ont délaissé leurs cabinets pour défendre une autre cause : le droit à la santé.

Elle a souligné le poids financier que peuvent représenter les traitements contre le cancer du col de l’utérus et du sein, au point de fragiliser considérablement les ressources des familles. « C’est une maladie qui vous ruine avant de vous tuer », a-t-elle déclaré, insistant sur la nécessité de privilégier la prévention et de surmonter la peur du dépistage.

De son côté, Mme Yacine Ciss, représentante d’Enda Santé, a réaffirmé la disponibilité de l’organisation à accompagner les initiatives visant à préserver la dignité humaine. Pour elle, l’accès à la santé constitue avant tout une question de dignité.

Elle a rappelé qu’Enda Santé travaille depuis longtemps avec le ministère de la Santé sur plusieurs problématiques, notamment l’hépatite B et le VIH, et intervient également auprès des établissements pénitentiaires de Dakar, Ziguinchor, Mbour et Kolda.

À travers cette journée, « Sen Avocates » entend ainsi inscrire la défense du droit à la santé dans son engagement en faveur des femmes détenues, en mettant l’accent sur la sensibilisation, le dépistage et la continuité de l’accès aux soins.