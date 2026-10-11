Santé mentale : Ansoumana Dione remercie Macky Sall et soutient sa candidature à l’ONU

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre, Ansoumana Dione, président de l’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (ASSAMM), a adressé une lettre de remerciement à l’ancien président sénégalais Macky Sall.

Dans cette correspondance datée du 10 octobre 2026 à Kaolack, Ansoumana Dione revient sur le soutien apporté par Macky Sall à son association le 17 janvier 2023, à la suite d’une audience au Palais de la République. Le président de l’ASSAMM remercie l’ancien chef de l’État pour sa décision de restituer à l’association la gestion du Centre Ansoumana Dione de Kaolack. Selon lui, cet appui a permis la prise en charge de nombreux malades mentaux, au grand soulagement de leurs familles.

Au nom des personnes vivant avec des maladies mentales, Ansoumana Dione exprime également son soutien à Macky Sall, qu’il présente comme un futur secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU). Il dit espérer que la voix de l’ancien président pourra porter les préoccupations des malades mentaux au sein de l’institution internationale.

Dans sa lettre, le président de l’ASSAMM sollicite par ailleurs une audience avec Macky Sall afin de lui remettre un tableau en soutien à sa candidature au poste de secrétaire général de l’ONU. Ansoumana Dione conclut sa correspondance en renouvelant ses remerciements à l’ancien président sénégalais et en lui souhaitant du succès dans sa candidature.