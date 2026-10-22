Saraya : 48 machines détruites lors du démantèlement de sites d’orpaillage clandestin

La Brigade territoriale de Saraya a mené, le 18 octobre 2026, une opération de démantèlement de sites d’orpaillage clandestin dans le village de Bantako, situé dans la commune de Bembou, dans le département de Saraya.

Cette opération de lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières a permis la saisie et la destruction de plusieurs équipements utilisés dans les activités d’orpaillage clandestin.

Le bilan fait état de 48 machines cracheuses détruites, de sept moto-tricycles, dont deux « piki paka », ainsi que de six motocyclettes.

Les forces engagées ont également saisi quatre groupes électrogènes, onze motopompes et six marteaux-piqueurs.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières dans la zone de Saraya.