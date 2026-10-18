Secrétariat général de l’ONU : Mankeur Ndiaye salue la décision de Macky Sall

Mankeur Ndiaye a réagi à la décision de Macky Sall concernant sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies. Dans une publication sur X, il s’est dit reconnaissant envers l’ancien président sénégalais pour l’avoir écarté de son équipe de campagne, qui a travaillé pendant dix mois pour accompagner cette candidature.

« Une décision sage », a écrit Mankeur Ndiaye, qui a également adressé ses remerciements aux présidents Évariste Ndayishimiye, qui a porté la candidature, et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour leur accompagnement et leur soutien actifs.

Ancien représentant spécial de l’actuel secrétaire général des Nations unies, Mankeur Ndiaye a enfin souhaité bonne chance à la prochaine personne qui occupera cette fonction, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme.