Dakar 29°
Exclusivitésaujourd’hui : 1
Société

Sécurisation des îles Karones : Plusieurs champs de chanvre indien découverts à Salindiyaye

WhatsAppX

La Zone militaire n°5 a coordonné, le jeudi 8 octobre 2026, une importante opération de sécurisation sur l’île de Salindiyaye, dans l’archipel des Karones. Menée par la Base navale Sud, avec l’appui de la Légion de gendarmerie de Ziguinchor, cette mission interarmées visait à renforcer la présence des forces de défense et de sécurité dans cette zone difficile d’accès et à traquer les réseaux criminels.

L’opération a mobilisé d’importants moyens humains ainsi que plusieurs embarcations. Le ratissage de l’île a permis de découvrir plusieurs champs de chanvre indien. Aucun suspect n’a toutefois été interpellé à l’issue de cette intervention.

Les recherches se poursuivent activement dans le secteur. Cette opération s’inscrit dans la continuité de la lutte contre l’économie criminelle dans cette partie du pays.

Nos Exclusivités du jour

Par la rédaction
Emploi au Sénégal…l’épineuse question qui résiste au régime de DiomayeXibaaru

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Partager sur WhatsAppX