Sécurisation des îles Karones : Plusieurs champs de chanvre indien découverts à Salindiyaye

La Zone militaire n°5 a coordonné, le jeudi 8 octobre 2026, une importante opération de sécurisation sur l’île de Salindiyaye, dans l’archipel des Karones. Menée par la Base navale Sud, avec l’appui de la Légion de gendarmerie de Ziguinchor, cette mission interarmées visait à renforcer la présence des forces de défense et de sécurité dans cette zone difficile d’accès et à traquer les réseaux criminels.

L’opération a mobilisé d’importants moyens humains ainsi que plusieurs embarcations. Le ratissage de l’île a permis de découvrir plusieurs champs de chanvre indien. Aucun suspect n’a toutefois été interpellé à l’issue de cette intervention.

Les recherches se poursuivent activement dans le secteur. Cette opération s’inscrit dans la continuité de la lutte contre l’économie criminelle dans cette partie du pays.