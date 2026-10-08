Sécurisation des îles Karones : Une opération interarmées menée à Salindiyaye

La Zone militaire n°5 a coordonné, ce jeudi 8 octobre 2026, une importante opération de sécurisation sur l’île de Salindiyaye, dans l’archipel des Karones.

Menée par la Base navale Sud, avec l’appui de la Légion de Gendarmerie de Ziguinchor, cette opération interarmées avait pour objectif de renforcer la présence des forces dans cette zone difficile d’accès et de lutter contre les réseaux criminels qui y sont actifs.

D’importants moyens humains ainsi que plusieurs embarcations ont été mobilisés pour cette mission. Le ratissage de l’île a permis de découvrir plusieurs champs de chanvre indien. Aucun suspect n’a toutefois été interpellé au cours de l’opération.

Les recherches se poursuivent dans le secteur, indique la Zone militaire n°5.