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Sécurité aux frontières : Le ministre de l’Intérieur en tournée auprès des agents

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Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, s’est rendu dans plusieurs postes frontaliers du Sénégal pour échanger avec les personnels engagés dans la surveillance et la sécurisation des frontières.

La tournée ministérielle a conduit la délégation à Mpack, dans la région de Ziguinchor, à Moussala, dans la région de Kédougou à la frontière avec le Mali, ainsi qu’à Gouloumbou, dans la région de Tambacounda, et à Kalifourou, dans la région de Kolda.

Accompagné du Directeur général de la Police nationale, du Directeur de l’Administration territoriale et du Directeur de la Police de l’Air et des Frontières, Mouhamadou Makhtar Cissé a échangé avec les agents sur leurs conditions de travail et recueilli leurs principales préoccupations.

Le ministre a également rappelé l’importance de la vigilance, de la rigueur et du professionnalisme dans l’exercice des missions liées à la surveillance et à la sécurisation des frontières.

La tournée s’est achevée par une visite au Khalife de Médina Gounass, dans un esprit d’écoute, de respect et de dialogue.

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