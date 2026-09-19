Sédhiou : Sadio Mané lance les travaux du parc agro-industriel de Bambali

Une nouvelle étape a été franchie dans la réalisation du parc agro-industriel de Bambali. La première pierre de cette infrastructure a été posée ce samedi 19 septembre 2026 à Kountoubou, dans la commune de Bambali, région de Sédhiou. Porté par l’international sénégalais Sadio Mané, le projet est évalué à près de 12 milliards de francs CFA.

Implanté sur un site de 10 hectares, le parc agro-industriel ambitionne de renforcer la transformation locale des productions agricoles de la Casamance, avec un accent particulier sur la filière mangue.

Une usine dédiée à la transformation de la mangue produite dans la région doit notamment être construite sur le site. Elle devrait disposer d’une capacité de transformation de 8 500 tonnes par an. Cette unité vise à offrir de nouvelles perspectives aux producteurs locaux tout en contribuant à réduire les pertes enregistrées après les récoltes.

Pour assurer l’approvisionnement de l’usine, une plantation de 500 hectares est également prévue dans le cadre du projet. Cette composante doit contribuer à structurer davantage la filière mangue et à renforcer son potentiel économique.

Le projet mise également sur la création d’emplois. Selon un membre de l’équipe technique, le parc devrait générer plus de 1 000 emplois directs dès son démarrage, avec un objectif de 2 500 emplois à terme.

Pour les promoteurs, cette initiative doit ainsi contribuer à créer de nouvelles opportunités économiques pour les jeunes et les populations de la région. Dans une zone confrontée au phénomène de la migration irrégulière, la création d’emplois et de perspectives locales constitue un enjeu important.

À travers cet investissement, Sadio Mané entend valoriser le potentiel agricole de sa région d’origine en favorisant la transformation locale des productions et la création de valeur. Le parc agro-industriel de Bambali se présente ainsi comme un projet à vocation économique, agricole et sociale, avec l’ambition de contribuer au développement de la région de Sédhiou.