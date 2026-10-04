Sen TV : La direction annonce une procédure judiciaire contre Cheikh Bara Ndiaye

La Direction de Sen TV a annoncé l’engagement d’une procédure judiciaire contre le député, tradipraticien et membre de Pastef, Cheikh Bara Ndiaye, à la suite de déclarations publiques mettant en cause la chaîne avec de graves accusations.

Dans un communiqué publié ce 4 octobre 2026, la Direction de Sen TV indique avoir pris connaissance des propos tenus par Cheikh Bara Ndiaye et estime que ces accusations portent atteinte à l’image, à l’honneur et à la réputation de la chaîne.

La direction rappelle qu’« aucune accusation de cette nature ne saurait être formulée publiquement sans que son auteur soit en mesure d’en établir les preuves ». Elle affirme ainsi avoir instruit ses avocats de saisir la justice et d’engager « toutes les procédures appropriées », afin que Cheikh Bara Ndiaye puisse produire les éléments matériels susceptibles, selon elle, de justifier les accusations portées contre la chaîne.

Sen TV présente cette démarche comme une volonté de faire la lumière sur l’affaire dans le respect de « l’État de droit, des principes du contradictoire et des voies de droit prévues par la législation ». La direction réaffirme par ailleurs sa détermination à défendre ses droits, ses intérêts ainsi que l’intégrité professionnelle de ses collaborateurs par les voies légales.

Elle assure enfin qu’elle ne saurait accepter que le nom de Sen TV et son indépendance éditoriale soient mis en cause sur la base de ce qu’elle qualifie d’« allégations mensongères ».