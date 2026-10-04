Sénégal-Comores : Vieira salue les progrès des Lions et pointe le manque d’efficacité

Après la victoire du Sénégal face aux Comores (1-0), le sélectionneur des Lions, Patrick Vieira, a dressé un bilan positif de la prestation de son équipe. Le technicien français estime que son groupe progresse dans la mise en place du projet de jeu, tout en identifiant plusieurs axes d’amélioration, notamment dans les 30 derniers mètres.

« Le bilan est plutôt très positif sur le match d’aujourd’hui. Je trouve qu’on est en progression par rapport au projet de jeu qu’on veut mettre en place », a déclaré Patrick Vieira. Selon lui, les Lions ont fait preuve de discipline dans l’organisation et sont parvenus à se créer plusieurs situations.

Le sélectionneur reconnaît toutefois que son équipe a également laissé des espaces aux Comores. « C’est vrai que, de l’autre côté, on a subi quelques contres. Il y a encore du travail à faire, mais globalement, je suis satisfait de la prestation de l’équipe », a-t-il expliqué.

Interrogé sur le manque d’efficacité offensive, Vieira considère ce secteur comme l’un des principaux chantiers à poursuivre. Il rappelle que ce match amical devait notamment lui permettre d’obtenir davantage de certitudes sur le projet de jeu et de tester certains joueurs à différents postes.

« Mais globalement, l’implication des joueurs a été vraiment extraordinaire », a-t-il souligné. Pour le technicien français, les premières bases de son projet commencent à se mettre en place, notamment dans la capacité à créer des occasions. « Je pense que les fondations, les bases sont là et sont en train de se mettre en place », a-t-il affirmé.

Vieira estime cependant que les Lions doivent encore gagner en agressivité dans les 30 derniers mètres et davantage jouer vers l’avant afin de mieux pénétrer dans les zones dangereuses. « Maintenant, quand on se crée des occasions, il faut les mettre au fond. C’est ça l’axe de progression qu’on doit avoir », a conclu le sélectionneur.