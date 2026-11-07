Sénégal-Espagne : Dakar et Madrid renforcent leur coopération sécuritaire

Le ministre espagnol de l’Intérieur effectue une visite de travail au Sénégal les 5 et 6 novembre 2026, à l’invitation de son homologue sénégalais, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Cette visite s’inscrit dans la dynamique de renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Sénégal et le Royaume d’Espagne. Les échanges entre les deux responsables portent notamment sur les enjeux liés à la gestion des flux migratoires et au renforcement de la coopération sécuritaire.

Cette rencontre constitue une occasion pour les deux pays de consolider leurs positions communes et d’explorer de nouvelles perspectives de collaboration face aux différents défis auxquels ils sont confrontés.