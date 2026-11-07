Sénégal-Espagne : La lutte contre l’émigration irrégulière au cœur des échanges

Le renforcement de la coopération dans la lutte contre l’émigration irrégulière était au centre de la visite de travail du ministre espagnol de l’Intérieur à Dakar. Son homologue sénégalais, Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, l’a reçu dans le cadre d’une séance consacrée aux stratégies communes face aux défis migratoires et sécuritaires.

La rencontre s’est déroulée en présence des responsables de plusieurs structures du ministère, notamment la Direction générale de la Police nationale (DGPN), le Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière (CILMI), la Direction de la Protection civile (DPC), la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) et la Direction générale de l’Administration territoriale (DGAT).

Les échanges ont essentiellement porté sur les enjeux liés à l’émigration irrégulière, les stratégies de prévention et de lutte contre ce phénomène, ainsi que les perspectives de renforcement de la coopération opérationnelle entre les deux pays. La coordination des interventions et le partage d’expériences ont également été abordés, de même que les questions de sécurité d’intérêt commun.

La visite de travail s’est poursuivie par un déplacement du ministre espagnol de l’Intérieur sur le site des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, à Ouakam. Au terme de cette séquence, Mouhamadou Makhtar Cissé a raccompagné son homologue espagnol, marquant ainsi la fin de cette visite placée sous le signe du dialogue et du renforcement du partenariat entre le Sénégal et l’Espagne face aux défis migratoires et sécuritaires.