Sénégal – FMI : Pape Fall appelle à transformer l’accord en levier de souveraineté économique

Le Sénégal vient de franchir une nouvelle étape dans ses relations avec le Fonds monétaire international (FMI), avec la conclusion d’un accord au niveau des services portant sur un nouveau programme au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC), pour un montant de plus de 1 244 milliards de francs CFA. Pour Pape Fall, citoyen sénégalais qui s’intéresse aux questions économiques et financières, cette annonce doit toutefois être accueillie avec prudence.

Selon lui, les 1 244 milliards de francs CFA annoncés ne constituent ni un cadeau ni une enveloppe immédiatement disponible dans les caisses de l’État. Il s’agit d’un programme pluriannuel qui doit encore franchir les différentes étapes d’approbation du FMI, tandis que les décaissements seront liés au respect des engagements et aux différentes revues du programme.

Pour Pape Fall, le principal intérêt de cet accord réside surtout dans le retour du Sénégal dans un cadre de financement international crédible après une période difficile marquée par les tensions autour de la dette et des finances publiques. Le programme pourrait notamment contribuer à restaurer la confiance des partenaires financiers, à mobiliser d’autres financements internationaux, à faciliter la gestion de la dette et à renforcer la stabilité des finances publiques.

Mais cette nouvelle relation avec le FMI implique également des exigences. L’institution demande notamment au Sénégal de réduire ses vulnérabilités budgétaires, d’améliorer ses recettes publiques, de maîtriser ses dépenses et de renforcer la gestion de la dette ainsi que celle des entreprises publiques.

Pour Pape Fall, ces orientations imposeront nécessairement des choix difficiles. Il faudra augmenter les recettes, contenir les dépenses, mieux gérer la dette et renforcer la transparence. Des décisions susceptibles d’avoir des conséquences directes sur les ménages et les entreprises. Il appelle donc à ce que l’assainissement des finances publiques soit conduit avec « intelligence et justice sociale ».

Le citoyen sénégalais accorde également une place importante aux hydrocarbures dans cette nouvelle équation économique. Avec la production de pétrole, le Sénégal dispose désormais d’une nouvelle source de revenus, qui a fortement contribué à la croissance économique en 2025. Mais, à ses yeux, il faut surtout s’interroger sur la capacité de l’économie à continuer de progresser en dehors du secteur pétrolier.

La véritable question est donc de savoir si les revenus tirés du pétrole et du gaz permettront de construire une économie suffisamment solide pour réduire progressivement la dépendance à l’endettement. Pape Fall estime qu’il faut éviter un modèle fondé sur le pétrole, les dépenses et le recours à de nouvelles dettes, au profit d’une stratégie axée sur les investissements productifs, l’industrie, l’emploi, les exportations et l’augmentation des recettes fiscales.

La gestion de la dette constitue justement l’une de ses principales préoccupations. Il distingue les emprunts qui permettent simplement de faire face aux échéances financières de ceux qui servent à créer de la richesse. Une dette destinée à payer des échéances, couvrir des déficits ou refinancer d’anciens engagements peut être nécessaire à court terme, mais elle ne génère pas automatiquement de nouvelles richesses.

À l’inverse, les financements orientés vers les infrastructures productives, l’agriculture, l’industrie, l’énergie, la transformation locale, les PME et PMI, la logistique ou encore la formation professionnelle peuvent, selon lui, contribuer à créer de la valeur et à générer davantage de recettes dans les années à venir.

Pape Fall appelle également à faire du secteur privé un moteur essentiel de la transformation économique. Il cite notamment les BTP, l’agriculture et l’agro-industrie, la transformation alimentaire, l’énergie solaire, la logistique, l’industrie manufacturière, les matériaux de construction, le tourisme, le numérique, les PME/PMI et les exportations vers la CEDEAO et le reste de l’Afrique.

« L’État doit créer les conditions. Le secteur privé doit produire, investir, embaucher et exporter », estime-t-il, considérant qu’un État ne peut rester indéfiniment le principal moteur de l’économie.

Pour lui, l’assainissement des finances publiques ne doit toutefois pas se faire au détriment des populations les plus vulnérables. Une réduction brutale des dépenses publiques, une hausse éventuelle de la pression fiscale ou une augmentation du coût de la vie pourraient faire peser l’essentiel du poids de l’ajustement sur les ménages modestes.

Pape Fall estime ainsi qu’il faut rechercher un équilibre entre discipline budgétaire, croissance économique et protection sociale. Le développement économique, soutient-il, n’a véritablement de sens que s’il se traduit progressivement par une amélioration des conditions de vie des Sénégalais.

La transparence constitue également, à ses yeux, un enjeu central. Les citoyens doivent pouvoir connaître avec précision le niveau réel de la dette, l’identité des créanciers, les échéances de remboursement, les engagements hors bilan et les garanties accordées aux entreprises publiques.

Cette exigence doit également porter, selon lui, sur les arriérés envers les entreprises, l’utilisation des financements obtenus, les revenus réellement tirés du pétrole et du gaz, leur utilisation ainsi que les grands contrats publics. « La transparence n’est pas un luxe. C’est une condition de confiance entre l’État et les citoyens », soutient-il.

Pape Fall invite par ailleurs à ne pas mélanger les différents montants évoqués autour du programme du FMI. Les chiffres relatifs au programme global sont exprimés dans différentes unités, notamment en dollars et en droits de tirage spéciaux (DTS). Il estime donc nécessaire de distinguer le montant d’un décaissement, celui d’un programme pluriannuel et les financements susceptibles d’être mobilisés auprès d’autres partenaires.

À ses yeux, le nouveau programme constitue ainsi une « bonne nouvelle financière », mais pas encore une victoire économique. À court terme, il peut permettre au Sénégal de retrouver de la crédibilité, de stabiliser ses finances et de mieux gérer sa dette. À moyen terme, le pays pourrait cependant être confronté à des réformes et à des décisions parfois difficiles.

À long terme, tout dépendra de la manière dont cette période sera utilisée. Si le Sénégal parvient à développer son industrie, soutenir le secteur privé, créer des emplois et investir intelligemment les revenus issus du pétrole et du gaz, le programme pourrait devenir un véritable levier de transformation économique.

En revanche, si les nouveaux financements servent essentiellement à rembourser d’anciennes dettes et à financer les déficits, le risque serait simplement de repousser les difficultés à plus tard.

Pour Pape Fall, le programme du FMI ne constitue donc « ni une victoire politique ni une défaite politique ». Il représente plutôt une fenêtre de respiration dont le Sénégal doit profiter pour transformer son économie et réduire progressivement sa dépendance aux financements extérieurs.

Le véritable bilan devra, selon lui, être établi dans quelques années autour de plusieurs questions : la dette aura-t-elle réellement diminué ? Les recettes fiscales auront-elles progressé sans étouffer les entreprises ? Le secteur privé aura-t-il créé davantage d’emplois ? Les revenus du pétrole et du gaz auront-ils servi à bâtir une économie productive ? Et surtout, les Sénégalais vivront-ils mieux ?

« Le Sénégal doit utiliser cette période pour sortir progressivement de la dépendance au FMI, et non pour préparer le prochain programme du FMI », conclut Pape Fall.

À travers cette analyse, il dit vouloir participer au débat en tant que citoyen sénégalais et non comme militant d’un camp politique. Pour lui, la discussion doit désormais dépasser les personnes et les partis pour se concentrer sur les chiffres, les résultats, la transparence et surtout l’avenir économique du Sénégal.