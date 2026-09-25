Sénégal–Guinée-Bissau : Diomaye réaffirme l’engagement du Sénégal en faveur de la stabilité
En marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce jeudi 24 septembre à New York le Premier ministre de la République de Guinée-Bissau, Ilídio Vieira Té. Les échanges ont porté sur les efforts en cours pour un retour à l’ordre institutionnel dans le pays.
Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu en audience, ce jeudi 24 septembre à New York, Ilídio Vieira Té, Premier ministre de la République de Guinée-Bissau, en marge des travaux de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies. L’entretien a porté sur les efforts en cours en vue d’un retour à l’ordre institutionnel en Guinée-Bissau.
Le Chef de l’État a rappelé les liens de fraternité et de voisinage qui unissent les peuples sénégalais et bissau-guinéen, ainsi que l’attachement du Sénégal à la stabilité de la Guinée-Bissau, dont la paix demeure indissociable de celle de l’ensemble de la sous-région.
Le Sénégal réaffirme ainsi son engagement à accompagner la Guinée-Bissau dans le processus devant conduire à la tenue d’élections inclusives, transparentes et crédibles.