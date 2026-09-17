Sénégal : Pluies orageuses au Sud et fortes chaleurs au Nord dans les prochaines 24 heures

Le Sénégal s’apprête à connaître des conditions météorologiques contrastées au cours des prochaines vingt-quatre heures. Selon les prévisions de l’Agence nationale de l’aviation et de la météorologie (Anacim), valables du jeudi 17 septembre à la mi-journée au vendredi 18 septembre à 12 heures, le pays sera marqué par une alternance entre activités pluvio-orageuses dans les régions de l’Est et du Sud et fortes chaleurs dans plusieurs autres zones.

L’instabilité atmosphérique concernera principalement les régions orientales et méridionales. Dès cet après-midi et durant la nuit, des orages accompagnés de pluies parfois soutenues sont attendus à Tambacounda et Kédougou. Le phénomène devrait ensuite gagner les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

Selon l’Anacim, cette activité pluvio-orageuse pourrait également progresser vers le Centre-Sud et atteindre les régions de Kaffrine et de Kaolack au cours de la matinée de vendredi.

Dans les autres parties du pays, les conditions météorologiques devraient rester globalement stables. Le ciel sera toutefois marqué par des passages nuageux plus ou moins denses.

La chaleur constituera l’autre fait marquant de ces prochaines vingt-quatre heures. Un épisode de forte chaleur est attendu dans le Nord, le Centre-Nord et l’Est du pays.

Les températures maximales pourraient atteindre des niveaux particulièrement élevés, avec des valeurs comprises entre 36 °C et 43 °C à l’ombre dans les zones concernées.

Les populations sont ainsi appelées à tenir compte de ces contrastes météorologiques, avec des risques d’orages et de fortes pluies dans le Sud et l’Est, tandis que plusieurs régions du Nord et du Centre-Nord connaîtront des températures élevées.