Senelec annonce des perturbations d’électricité à Dakar du 3 au 5 octobre

Dans le cadre de son programme de modernisation et de renforcement des infrastructures électriques, Senelec annonce des travaux de basculement des ouvrages du poste de Bel Air vers un nouveau poste GIS de dernière génération, du samedi 3 au lundi 5 octobre 2026.

Réalisée avec l’appui du Millennium Challenge Account (MCA), cette opération vise à renforcer la fiabilité et la sécurité du réseau électrique de Dakar et à mieux répondre à la hausse constante de la demande en énergie dans la capitale.

Selon Senelec, les travaux nécessiteront momentanément la mise hors tension de certains ouvrages. Ils entraîneront également une réduction provisoire des capacités de production de la centrale de Karpowership.

Des perturbations pourraient ainsi être observées sur la fourniture d’électricité durant la période d’intervention, notamment dans les environs de Bel Air.

Senelec présente ses excuses à sa clientèle pour les éventuels désagréments occasionnés et remercie les usagers pour leur compréhension.