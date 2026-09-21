Serigne Mbacké Ndiaye : « Sauver le Sénégal, un devoir pour tous »

Dans une contribution intitulée « Sauver le Sénégal, un devoir pour tous », l’ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye estime que le Sénégal traverse une crise dont les causes sont nombreuses et appelle à rechercher des solutions face aux difficultés rencontrées par les populations.

Selon lui, un consensus est indispensable pour permettre au pays de sortir de sa situation actuelle. Il dénonce également les attaques dont seraient victimes de jeunes responsables politiques ayant décidé de quitter leur parti, rappelant que l’engagement politique est libre et volontaire.

Serigne Mbacké Ndiaye cite plusieurs parcours politiques pour illustrer cette mobilité entre formations. Il évoque notamment Abdoulaye Wade, qui aurait milité au BMS de Cheikh Anta Diop et à l’UPS/PS avant de créer le PDS, ainsi que Macky Sall, passé par And-Jëf, le PDS et l’APR. Il cite également le PIT, qu’il rattache au PAI.

S’adressant notamment à Abdoulaye Seydou Sow et Mamadou Kassé, il estime que leur changement de formation politique ne devrait pas être soumis à l’approbation de « censeurs ». Selon lui, ils n’auraient de comptes à rendre qu’à leur conscience et à leur base, avec pour objectif de servir le pays.

Dans sa contribution, l’ancien ministre demande également au président de la République de s’ouvrir davantage, non pour des raisons politiciennes, mais dans l’intérêt national. Il préconise notamment un changement à la tête du gouvernement.

Il précise n’avoir « rien contre » le Premier ministre, qu’il décrit comme une personne « courtoise » et « disponible », mais estime que ces qualités ne suffisent pas pour diriger un gouvernement. Il évoque également le rôle attribué au Premier ministre dans l’affaire de la « dette cachée » ainsi que ses récentes déclarations concernant les 30 milliards de Kosmos, qu’il indique avoir été démenties par l’ancien directeur général de Petrosen, Mamadou Faye.

Serigne Mbacké Ndiaye plaide ainsi pour la mise en place d’un gouvernement de « large union ». Il cite, comme premier socle, Cheikh Niang aux Affaires étrangères, Cheikh Diba aux Finances, Me Moussa Sarr à la Justice, Makhtar Cissé à l’Intérieur et Yankhoba Diémé.

Il propose également d’y associer plusieurs cadres et responsables politiques qu’il considère comme compétents et ayant fait leurs preuves, parmi lesquels Aïssata Tall, Khafor Touré, Abdoulaye Sow, Mamadou Kassé, Mbaye Dionne, Serigne Saliou Diop, Dr Macoumba Diouf, Modou Diagne Fada, Dr Aliou Sow et Barthélemy Dias.

L’ancien ministre précise qu’il n’entend pas former un gouvernement à la place du président de la République, mais qu’il cite ces personnalités pour illustrer son appel en faveur d’une équipe gouvernementale élargie.

Revenant sur son propre parcours, Serigne Mbacké Ndiaye affirme avoir servi un homme qui lui aurait beaucoup apporté, au-delà de ses fonctions officielles. Il évoque notamment des rencontres nocturnes et des missions effectuées à travers le monde. Il assure désormais vouloir travailler pour son pays plutôt que servir un homme.

Il appelle enfin les Sénégalais à mettre de côté leurs intérêts personnels et à œuvrer pour « sauver le Sénégal ». Il estime que si le président de la République persiste à gérer le pays avec des clans et selon des calculs politiciens, il devra être tenu responsable des conséquences.

À l’opposition, il demande également de participer à l’effort national et cite en exemple l’intégration du PDS, du PIT et d’And-Jëf au gouvernement de majorité élargie du président Abdou Diouf.

Malgré les divergences politiques, Serigne Mbacké Ndiaye estime que le peuple tranchera en 2029. D’ici là, il appelle à agir pour « abréger les souffrances des populations ».