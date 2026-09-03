Seydina Oumar Touré : «En deux ans, le pays a été bloqué par l’orgueil…»

Le capitaine Seydina Oumar Touré a estimé ce jeudi que le Sénégal «a été bloqué par l’orgueil» d’Ousmane Sonko pendant deux ans (2024 -2026), 48h après la signature d’un accord technique et financier de 1244 milliards FCFA entre le gouvernement de Diomaye Faye et le Fonds monétaire international (FMI).

«En deux ans, le pays a été bloqué par l’orgueil de certains qui confondent gouverner et se glorifier. Et aujourd’hui, ce sont les mêmes qui reviennent critiquer la solution trouvée avec le Fmi, pour sortir le Sénégal du bourbier», a écrit Seydina Oumar Touré, par ailleurs actuel Directeur général de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP).

Il a aussi soutenu qu’un «vrai révolutionnaire se sacrifie pour le peuple et «ne sacrifie pas le peuple pour lui-même», avant de rappeler que le Capitaine Thomas Sankara, qui «inspire» le leadership de Pastef (majorité parlementaire), vendait les Mercedes de l’État et roulait en mobylette, alors qu’au Sénégal «certains parlent de révolution et roulent en colonne de 8×8 et de Raptors».