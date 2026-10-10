Silence énigmatique de Sonko…une stratégie subtile à la « Idrissa Seck » ?

Le silence est parfois bien plus bruyant et déstabilisant que le plus virulent des réquisitoires politiques. Depuis plusieurs semaines, une chape de plomb s’est abattue sur la communication d’Ousmane Sonko, plongeant le landerneau politique sénégalais dans une perplexité totale. Alors que le pays traverse une période charnière, le président du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’est emmuré dans une discrétion quasi religieuse. Ce retrait soudain du leader le plus vocal et le plus clivant de la scène politique ne laisse personne indifférent. Il interpelle les observateurs, déstabilise ses alliés et plonge ses plus fervents sympathisants dans une attente fiévreuse.

Ce silence radio intrigue d’autant plus qu’il tranche radicalement avec l’ADN politique d’Ousmane Sonko, forgé dans la fureur des débats, l’occupation permanente de l’espace médiatique et la réplique quasi instantanée. Depuis son départ de la Primature et son installation triomphale au perchoir de l’Assemblée nationale, le patron de PASTEF semble avoir troqué ses traditionnelles sorties au vitriole pour une réserve institutionnelle stricte. Mais au-delà de cette posture de hauteur républicaine, l’opinion publique s’interroge. S’agit-il d’une stratégie mûrement réfléchie face au nouveau gouvernement, ou le président du Parlement subit-il le contre-coup d’une transition politique mouvementée ?

Là où ce mutisme devient particulièrement déconcertant pour l’opinion, c’est face à la déferlante d’attaques violentes et d’accusations graves orchestrée par le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne. Éditorialiste redouté permanent, ce dernier multiplie les sorties au vitriole, tirant à boulets rouges sur la trajectoire, les choix stratégiques et l’autorité du président de l’Assemblée nationale. En d’autres temps, ces piques et ces révélations fracassantes auraient immédiatement déclenché une riposte foudroyante. Aujourd’hui, c’est un calme plat déroutant qui accueille chaque missile médiatique.

Cette absence totale de réaction face à des attaques aussi ciblées alimente les conversations les plus passionnées. Pourquoi le leader charismatique reste-t-il muet face à un contradicteur qui cherche manifestement à le pousser à la faute ? Certains y voient un mépris assumé pour un adversaire jugé hors-jeu, d’autres y décèlent un embarras réel face à un «perturbateur». Ce vide communicatif crée un terrain fertile pour la rumeur, permettant à ses détracteurs de combler ce silence avec leur propre narrative et de semer le doute au sein d’une opinion publique en quête de repères.

Pour bon nombre d’analystes politiques chevronnés, ce changement de doctrine n’a rien d’un hasard : Sonko serait en train de rejouer scrupuleusement la partition d’un certain Idrissa Seck. Le patron du parti Rewmi s’est fait le maître incontesté du « silence stratégique ». Idy a compris que l’omniprésence médiatique finit par banaliser la parole politique et que le véritable pouvoir réside dans le contrôle du tempo de l’information. En s’éclipsant des radars au moment où tout le monde l’attendait, l’ancien maire de Thiès parvenait à transformer chacune de ses réapparitions en événement national, forçant le pouvoir et l’opposition à suspendre leurs activités pour écouter sa vérité.

En adoptant cette méthode inspirée d’Idrissa Seck, Ousmane Sonko cherche vraisemblablement à imposer un sevrage médiatique à la population et aux rédactions. La stratégie consiste à laisser la tension monter, à laisser les spéculations enfler et l’attente devenir presque insupportable, jusqu’à ce que sa moindre parole se fasse désirer comme une pluie diluvienne en plein désert. Dans cette mécanique bien huilée, l’objectif est de faire monter les enchères politiques. Le jour où le président de l’Assemblée nationale décidera enfin de rompre le silence, il aura la garantie absolue que tous les projecteurs, tous les micros et toutes les caméras du Sénégal seront braqués sur lui, lui offrant une tribune à l’audience maximale.

Cependant, transposer la méthode Idrissa Seck au style Sonko relève d’un jeu d’équilibriste extrêmement dangereux, car la communication a toujours été à la fois le moteur suprême et le véritable talon d’Achille du leader de Pastef. Contrairement à Idrissa Seck dont l’éloquence maniée avec précaution s’inscrivait dans un registre classique, la force d’Ousmane Sonko résidait dans son hyperproximité avec les citoyens, sa spontanéité et son interaction constante avec les masses. En rompant ce canal de communication direct et fluide, Sonko fragilise ce qui a toujours fait sa singularité. Ses sorties passées, souvent émaillées de déclarations intempestives, ont prouvé que la maîtrise du silence n’a jamais été son fort historique.

En persistant dans cette mutité prolongée, Ousmane Sonko s’expose à un péril politique imminent : laisser ses détracteurs imposer leur propre tempo et dicter la perception publique de ses actions, que ce soit à la tête du Parlement ou face au gouvernement d’Al Aminou Lo. En politique, le vide n’existe pas, et lorsque le chef de l’hémicycle ne parle pas, ce sont les opposants et les éditorialistes qui façonnent la réalité perçue par les Sénégalais. Ce mutisme commence d’ailleurs à créer un malaise visible au sein de sa base militante, accoutumée à voir son champion monter au créneau pour terrasser ses adversaires. À force de trop vouloir se faire désirer, Sonko risque de transformer une stratégie de rareté en un sentiment de distance coupable.

Au final, l’arène politique retient son souffle et s’interroge sur l’issue de cet audacieux pari communicatif. La frontière entre un silence tactique de maître et un mutisme subi est extrêmement mince. Le timing de sa prochaine prise de parole sera décisif : soit elle fera l’effet d’un séisme politique rétablissant son hégémonie, soit elle laissera le champ libre à ses pires détracteurs.

La rédaction de Xibaaru