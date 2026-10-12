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Sortie sur Macky Sall : Dr Yoro Dia s’en prend à Juan Branco

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La sortie de l’avocat Juan Branco concernant une prétendue évolution judiciaire défavorable à l’ancien président sénégalais Macky Sall devant la Cour de cassation française continue de susciter des réactions. Parmi les voix qui se sont exprimées figure celle de Dr Yoro Dia, ancien ministre conseiller sous la présidence de Macky Sall.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l’ancien porte-parole de la présidence a vivement critiqué les déclarations de l’avocat franco-espagnol, recourant à des termes particulièrement virulents. Dr Yoro Dia a notamment qualifié les allégations de Juan Branco de « branconnerie ». Il s’en est également pris à l’avocat, qu’il a décrit comme un « fanfaron venu se recycler chez nous parce que personne ne le prend au sérieux à Paris ».

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