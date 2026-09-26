Soutien de Diomaye à Macky pour l’ONU : Le Collectif des victimes dénonce une « contradiction »

Le soutien affiché par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à la candidature de son prédécesseur Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies suscite la réaction du Collectif des familles de victimes de Macky Sall. L’organisation fait part de son « malaise » et appelle à ne pas « effacer la mémoire nationale ».

Invité sur RFI et France 24, Bassirou Diomaye Faye a notamment déclaré à propos de l’ancien président sénégalais : « Qui de mieux que Macky Sall pour défendre la place de l’Afrique à l’ONU ? » Cette prise de position provoque l’incompréhension des associations de défense des victimes de la répression politique sous le régime de Macky Sall. Boubacar Seye, à la tête du Collectif des familles de victimes de Macky Sall, dénonce un changement de position du chef de l’État sur cette question.

« Ce qui nous interpelle, c’est la rupture entre ce soutien et le discours qui a porté le changement politique de 2024 », souligne-t-il, avant de rappeler : « N’oublions pas que des Sénégalais ont perdu la vie, d’autres ont été emprisonnés ou ont été victimes de violences ».

Dans un communiqué commun, trois associations de défense des victimes des violences politiques entre 2021 et 2024 estiment que les choix de politique internationale du Sénégal doivent rester en cohérence avec les engagements du pays en matière de droits humains, de justice et de lutte contre l’impunité.

Le Collectif des familles des martyrs, l’Initiative zéro impunité et le Collectif des victimes de Macky Sall soulignent que le soutien à la candidature de l’ancien président ne saurait, selon eux, occulter « les attentes légitimes des victimes et des familles des victimes », toujours dans l’attente de vérité, de justice et de réparation.

Cette réaction intervient alors qu’au moins quatre personnes ont été inculpées ces derniers jours au Sénégal pour « crime contre l’humanité » ou « complicité » de ce crime, dans le cadre des troubles politiques survenus entre 2021 et 2024.

Pour Boubacar Seye, la question dépasse la seule personne de Macky Sall et porte sur la cohérence de l’État. « Aujourd’hui, voir le même pouvoir s’investir diplomatiquement pour la candidature de Macky Sall à la tête de l’ONU crée forcément un malaise chez les victimes et leurs familles », déclare-t-il. Il s’interroge également : « Peut-on, au nom de la diplomatie, tourner aussi rapidement la page des questions qui restent encore douloureuses dans la société sénégalaise ? »

Le responsable du collectif insiste sur la nécessité d’expliquer cette position aux victimes. « Nous, au niveau du collectif des victimes, nous ne demandons pas de confondre justice et diplomatie. Mais nous pensons qu’une candidature internationale ne devrait pas effacer la mémoire nationale », affirme-t-il.

Et d’ajouter : « Il faut expliquer aux victimes pourquoi hier, on leur demandait de croire à une rupture et pourquoi aujourd’hui on leur demande d’accepter une telle réhabilitation. Et c’est cette contradiction qui nous choque. »