Souveraineté énergétique : Le Sénégal franchit une nouvelle étape avec Yamata

En marge de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 23 septembre 2026 la cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre la Société africaine de raffinage (SAR) et la compagnie turque Yamata. Un partenariat qui prévoit la construction d’une deuxième raffinerie et la modernisation de la raffinerie de Mbao.

Le Directeur général de la SAR, Mamadou Abib Diop, et le Président-directeur général de Yamata, Cengiz Duyar, ont procédé à la signature du protocole d’accord en présence du Chef de l’État. Le partenariat prévoit la construction d’une deuxième raffinerie d’une capacité de 4 millions de tonnes par an, destinée notamment à traiter le pétrole brut de Sangomar ainsi qu’une large gamme de pétroles bruts. L’investissement est estimé entre 2 et 3 milliards de dollars.

L’accord prévoit également la modernisation de la raffinerie de Mbao, actuellement en service, pour un investissement compris entre 300 et 500 millions de dollars. Yamata assurera l’ingénierie, les achats, la construction et le financement du projet. La compagnie mobilisera les ressources nécessaires auprès de ses partenaires financiers, sans garantie souveraine de l’État. La signature de ce protocole ouvre la voie à la finalisation des études d’ingénierie de détail, dernière étape avant le lancement de la construction.

Le Sénégal produit du pétrole depuis 2024, tout en continuant d’importer l’essentiel de ses carburants. Avec ce projet, le pays entend franchir une nouvelle étape vers la souveraineté énergétique. La nouvelle raffinerie est appelée à couvrir l’intégralité des besoins nationaux en produits pétroliers et à dégager des excédents destinés au marché de la sous-région, où la demande continue de progresser. Le Sénégal ambitionne ainsi de passer du statut d’importateur à celui de fournisseur de l’Afrique de l’Ouest.

Au-delà du secteur énergétique, le projet devrait avoir des effets sur plusieurs pans de l’économie. Une raffinerie de cette capacité fournit notamment des intrants à l’agriculture, aux transports, à l’industrie et à la construction. Le partenariat prévoit également des projets annexes dans le domaine de la pétrochimie, ouvrant des perspectives pour la transformation locale des dérivés du pétrole et le développement de nouvelles filières industrielles. Le projet est ainsi présenté comme catalytique, chaque maillon étant susceptible de mobiliser des investissements, des compétences et des entreprises sénégalaises.

Pendant la phase de construction, plus de 15 000 emplois directs seront créés, avec une part importante réservée au contenu local. Les jeunes Sénégalais pourront notamment accéder à des métiers dans l’ingénierie, la maintenance et la logistique industrielle.

À travers cet accord, le Chef de l’État réaffirme le cap fixé en matière de souveraineté énergétique. Le projet repose sur un financement privé porté par des partenaires qui font le choix d’investir au Sénégal, sans garantie souveraine de l’État et sans peser sur les finances publiques.