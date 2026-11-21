L’ancien président sénégalais Macky Sall a présenté une feuille de route en cinq priorités pour bâtir une souveraineté sanitaire africaine durable. Il s’est exprimé le 20 novembre 2026 lors de l’allocution inaugurale de la deuxième édition du Dakhla Global Summit, consacré à la santé, à la protection sociale et au développement humain.

Organisé les 20 et 21 novembre à Dakhla, au Maroc, par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, en partenariat avec l’African Academy of Health Sciences (AAHS), le sommet a été l’occasion pour Macky Sall de revenir sur les fragilités révélées par la pandémie de COVID-19, notamment la dépendance de l’Afrique aux approvisionnements extérieurs en vaccins, médicaments et équipements médicaux.

Pour l’ancien chef de l’État, cette expérience impose de faire de la santé une priorité et de replacer l’humain au cœur des politiques publiques.

Sa feuille de route repose d’abord sur la consolidation de la pyramide sanitaire. Il préconise un investissement massif dans les infrastructures, des postes de santé communautaires aux hôpitaux de référence, ainsi qu’un renforcement de la médecine préventive, de la formation et de la rétention des personnels soignants.

La deuxième priorité concerne la souveraineté pharmaceutique. Macky Sall estime que l’Afrique doit réduire sa dépendance aux importations et rappelle l’objectif continental de produire localement 60 % des vaccins nécessaires d’ici à 2040. Il a salué les initiatives industrielles en cours, notamment le projet MADIBA à Diamniadio, au Sénégal, et l’unité MARBIO au Maroc.

Le troisième axe porte sur la mise en place de modèles de financement durables. La feuille de route préconise la mobilisation des budgets nationaux, du secteur privé, des collectivités territoriales et d’une contribution adaptée des ménages, afin de garantir la couverture maladie universelle tout en protégeant les populations les plus vulnérables.

La quatrième priorité est consacrée à l’innovation et au numérique. L’ancien président encourage l’intégration des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans la gestion hospitalière, la chaîne d’approvisionnement en médicaments et la traçabilité du parcours des patients, notamment dans les zones enclavées.

Enfin, Macky Sall plaide pour un renforcement de la coopération panafricaine. Il préconise la mutualisation des ressources de recherche, la mise en place de centrales d’achats groupés pour réduire le coût des intrants médicaux et le développement d’une diplomatie sanitaire commune afin de renforcer la voix du continent dans la gouvernance mondiale de la santé.