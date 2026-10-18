Succession à l’ONU : Souleymane Jules Diop décrypte les blocages après le retrait de Macky Sall

Le retrait de Macky Sall de la course au poste de secrétaire général des Nations unies continue de susciter des réactions. Son ancien ministre, Souleymane Jules Diop, a livré son analyse du processus de succession d’António Guterres, évoquant une situation de blocage au sein du Conseil de sécurité et des rivalités géopolitiques susceptibles de compliquer la désignation du prochain dirigeant de l’organisation.

« Un scénario invraisemblable risque de se présenter à l’ONU : celui dans lequel tous les candidats présents seraient frappés d’au moins un veto des membres permanents et obligés de se retirer de la course à la succession de Guterres », estime l’ancien secrétaire d’État. Il s’interroge sur les raisons qui ont conduit l’organisation internationale à se retrouver dans une telle impasse.

Souleymane Jules Diop rappelle qu’au départ, le principe de rotation géographique semblait favoriser une candidature latino-américaine. Toutefois, certains pays africains auraient contesté cette logique, estimant qu’elle n’avait pas toujours été respectée. Ils auraient également considéré que l’Afrique n’avait occupé qu’une seule fois le poste, en référence à Boutros Boutros-Ghali, dont la candidature était, selon cette lecture, associée au Groupe arabe. C’est dans ce contexte qu’aurait été encouragée la candidature de Macky Sall, avec, selon Souleymane Jules Diop, une promesse de soutien de la France.

L’ancien ministre reconnaît néanmoins que les chances de l’ancien président sénégalais étaient limitées au regard des enjeux internationaux. Après son retrait, les difficultés se seraient poursuivies avec les réticences de certains membres permanents du Conseil de sécurité à l’égard des candidatures latino-américaines. Souleymane Jules Diop évoque six candidatures issues de cette région, dont deux Équatoriennes, Yvonne Baki et María Fernanda Espinosa, une situation qu’il décrit comme désordonnée.

À ces rivalités se serait ajoutée une autre candidature africaine. Selon Souleymane Jules Diop, le Rwanda, mécontent de voir la candidature de Macky Sall portée par le Burundi, aurait soutenu une candidature de diversion en la personne de l’Ougandais Olara Otunnu. Cette multiplication des candidatures aurait davantage compliqué les possibilités de rassemblement autour d’un profil consensuel.

Malgré les critiques visant Rafael Grossi et Rebeca Grynspan, l’ancien ministre estime qu’un consensus semblait progressivement se dessiner autour de la Costaricienne, âgée de 70 ans. Mais cette perspective aurait été contrariée par les rapports de force entre les grandes puissances et leurs divergences sur le profil du prochain secrétaire général.

Souleymane Jules Diop met notamment en cause la position qu’il prête au président américain Donald Trump. Selon lui, ce dernier ne souhaiterait voir ni un candidat noir, ni un Latino-Américain, ni une femme accéder à la tête des Nations unies. Il avance également l’hypothèse d’une volonté de promouvoir Gianni Infantino, président de la FIFA, en référence au prix FIFA pour la paix qui lui aurait été attribué en lien avec le président américain.