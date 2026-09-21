Tamba : Des membres de l’APR demandent à Mamadou Kassé de rendre son mandat

Des membres de l’Alliance pour la République (APR) à Tambacounda demandent à Mamadou Kassé de rendre son mandat de président du Conseil départemental de la localité, selon Les Échos.

D’après le quotidien, cette demande intervient après le départ de Mamadou Kassé de l’APR et le lancement du Rassemblement du peuple républicain (RPR)-Yoonu Ndam, avant son rapprochement avec KIIRAAY, le parti présidentiel.

Les Échos rapporte que, samedi dernier, des jeunes et des membres de l’APR à Tambacounda ont annoncé leur intention de se rendre au Conseil départemental afin d’exiger le départ de Mamadou Kassé de la présidence de l’institution.

Le journal estime que cette démarche « ressemble à de l’acharnement » et s’interroge sur le fait que la même revendication ne soit pas formulée à l’endroit des maires ayant quitté l’APR.