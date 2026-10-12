Tambacounda : 35 personnes interpellées dans une acte contre nature et transmission de VIH

Les éléments du Commissariat central de Tambacounda ont interpellé 35 individus dans le cadre d’une enquête portant sur un réseau présumé impliqué dans des actes qualifiés d’« actes contre nature ». Selon Seneweb, les personnes interpellées présentent des profils variés, parmi lesquels figurent quatre élèves, deux étudiants, deux professeurs de lycée, quatre agents de santé, un opérateur économique, un agent de développement et un tailleur.

L’enquête en cours aurait également révélé des ramifications au sein du réseau. Plusieurs personnes mises en cause auraient notamment déclaré, lors de leurs auditions, avoir entretenu des relations sexuelles avec un homme de tenue, également cité dans le dossier.

Au-delà du volet judiciaire, l’affaire comporte un aspect sanitaire. Selon les informations rapportées par Seneweb, treize personnes parmi les individus interpellés ont été testées positives au VIH. Parmi elles, seules trois bénéficieraient actuellement d’un suivi médical sous traitement antirétroviral, tandis que les autres ne suivraient aucun traitement, d’après les constatations attribuées aux enquêteurs.

L’ensemble des personnes interpellées a été placé en garde à vue dans les locaux de la police. Les investigations se poursuivent sous la supervision des autorités compétentes afin d’identifier d’éventuels complices et d’approfondir les éléments du dossier.