TER : La phase 2 Diamniadio-AIBD inaugurée lundi

Le ministère des Transports terrestres et aériens (MITTA) annonce l’inauguration de la phase 2 du Train Express Régional (TER). La cérémonie officielle de mise en service de la section Diamniadio-AIBD est prévue le lundi 28 septembre 2026 à la gare TER de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), sous la présidence du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.

Cette nouvelle extension permettra de relier le pôle urbain de Diamniadio à l’aéroport AIBD, assurant ainsi la continuité du corridor Dakar-Diamniadio-Aéroport.

Selon le ministère, cette mise en service doit contribuer à fluidifier le transport des voyageurs et des travailleurs de la plateforme aéroportuaire. Elle vise également à renforcer l’intermodalité entre le rail et le transport aérien, avec une réduction significative du temps de trajet vers l’aéroport.