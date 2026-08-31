Thierno Lô alerte sur le respect du calendrier électoral

À quelques mois des élections territoriales prévues en janvier, l’incertitude entourant leur tenue suscite l’inquiétude de l’ancien ministre Thierno Lô. Dans un entretien accordé à L’Observateur, il appelle à s’en tenir strictement aux règles constitutionnelles et légales. « Une élection doit se tenir conformément à la Constitution et à la loi », souligne-t-il, estimant que toute contrainte éventuelle doit être expliquée de manière transparente aux citoyens.

Pour Thierno Lô, la prévisibilité du droit est un pilier de la démocratie. « Le calendrier électoral ne peut pas être une variable d’ajustement politique », insiste-t-il, plaidant pour la préservation de la confiance et de la stabilité institutionnelle.

Interrogé sur la possibilité de coupler les élections locales avec les législatives, l’ancien ministre n’écarte pas cette option. Il y voit un moyen de rationaliser les dépenses et de stabiliser le calendrier électoral. Toutefois, il appelle à une analyse approfondie de sa conformité juridique, de son opportunité et de son acceptabilité politique. « Nous devons sécuriser la règle du jeu plutôt que l’adapter aux intérêts du moment », conclut-il.