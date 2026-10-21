Thiès : Le colonel Mohamadou Abdoulaye Sylla installé à la tête de la Zone militaire n° 7

Le colonel Mohamadou Abdoulaye Sylla sera officiellement installé dans ses fonctions de commandant de la Zone militaire n° 7, ce jeudi 22 octobre 2026, à Thiès. L’annonce a été faite par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) dans un communiqué de presse.

La cérémonie est prévue à partir de 8 h 30, sur la place du Président Mamadou Dia, située sur la Promenade des Thiessois. Elle sera présidée par le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, chef d’état-major général des Armées (CEMGA).

Selon la DIRPA cité par FDS TV, cette cérémonie officielle sera marquée par une prise d’armes, suivie d’un défilé de troupes à pied.