Thiès : Un chauffeur relaxé au bénéfice du doute dans une affaire de vol de téléphones

Poursuivi pour le vol présumé de deux téléphones portables au domicile de M. Faye, Ibrahima, chauffeur de profession, a comparu devant le Tribunal d’instance de Thiès. À l’issue des débats, le tribunal l’a finalement relaxé au bénéfice du doute.

Les faits remontent aux environs de 6 heures du matin. Selon les éléments présentés à l’audience, Ibrahima se serait introduit dans le domicile de M. Faye avant de pénétrer dans une chambre, où il aurait pris deux téléphones portables. Les appareils auraient ensuite été retrouvés dissimulés dans ses poches.

L’intrusion du prévenu n’est toutefois pas passée inaperçue. Surpris à l’intérieur du domicile par M. Faye, Ibrahima aurait été soumis à une palpation.

Cette opération aurait permis de découvrir les deux téléphones dans ses poches. Le chauffeur a alors été interpellé et remis aux forces de l’ordre, avant d’être placé sous mandat de dépôt.

À la barre, le prévenu a catégoriquement nié avoir voulu voler les appareils.

Pour expliquer sa présence dans la maison de M. Faye, il a affirmé qu’il était fortement alcoolisé au moment des faits. Selon sa version, en rentrant chez lui, il aurait confondu le domicile de la partie civile avec le sien et serait entré par erreur chez son voisin.

Cette explication n’a toutefois pas permis de lever toutes les interrogations autour de la présence des deux téléphones dans ses poches.

À l’issue des débats, le parquet a requis l’application de la loi. Le juge du Tribunal d’instance de Thiès a finalement décidé de relaxer Ibrahima au bénéfice du doute.