Touba : la visite de Sokhna Aïda Diallo chez Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké fait polémique

Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké a reçu Sokhna Aïda Diallo, veuve de feu Cheikh Béthio Thioune, accompagnée d’une importante délégation. Une visite qui n’a pas manqué de susciter de nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux.Au cours de cette rencontre, le guide religieux a livré plusieurs témoignages à l’endroit de son hôte ainsi que de son défunt époux, Cheikh Béthio Thioune. Il a également formulé des prières pour Sokhna Aïda Diallo et les membres de sa délégation.

« Que Dieu permette de réussir. J’atteste que tu es une disciple de Serigne Touba », a notamment déclaré Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké, reconnaissant ainsi en son hôte une fidèle de Cheikh Ahmadou Bamba.

Le moment le plus solennel de la rencontre est intervenu lors de l’invocation finale du guide religieux. « Cette visite me pousse à implorer Dieu qu’Il t’accorde un pardon éternel, à toi et à tous ceux qui sont avec toi », a-t-il prié.

Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké a également tenu à préciser à son hôte : « Viens ici quand tu veux. Cela n’engage personne d’autre que moi ».

Sokhna Aïda Diallo et sa délégation ont été reçues avec les honneurs. Des repas ont notamment été préparés à l’occasion de cette rencontre.