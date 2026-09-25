Touba : Serigne Mountakha Mbacké ordonne la fin des courses de charrettes attelées

Sur recommandation du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr, a fait face à la presse ce vendredi à Touba. La rencontre s’est tenue en présence du commissaire spécial de Touba, du commandant de la gendarmerie et du sous-préfet de Ndame.

À cette occasion, le porte-parole du khalife a transmis aux autorités étatiques une recommandation visant à mettre fin aux courses de charrettes attelées, une pratique à laquelle sont associés, selon lui, des cas d’agressions et l’usage de drogues. S’adressant notamment au sous-préfet, Cheikh Bass a indiqué que Serigne Mountakha Mbacké lui avait donné « le feu vert » pour mettre fin à cette pratique.

« Monsieur le sous-préfet, Serigne Mountakha vous a donné le feu vert pour mettre fin à cette pratique. C’est la responsabilité de l’État de veiller au respect des lois. Nous exhortons l’Administration à veiller à l’application du Ndiguël du khalife », a-t-il déclaré.

Selon le porte-parole, certains auteurs de ces faits seraient parfois en état d’ivresse et commettraient des vols ainsi que des cambriolages de boutiques. « Les auteurs de ces faits, étant parfois en état d’ivresse, commettent des vols et cambriolent des boutiques », a ajouté Cheikh Bass.