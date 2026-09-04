Touba : Un garçon de 12 ans retrouvé mort dans les eaux pluviales

Le drame a plongé Touba-Taïssiré dans la consternation. Galass Dièye, un garçon âgé de 12 ans, a été retrouvé mort dans les eaux pluviales, jeudi 3 septembre 2026, dans cette localité située à environ 190 kilomètres de Dakar.

Selon L’Observateur, le jeune garçon, élève dans une école coranique, avait disparu la veille. Ses proches et plusieurs riverains s’étaient mobilisés pour tenter de le retrouver, multipliant les recherches dans la zone.

C’est finalement dans l’après-midi du jeudi que son corps a été découvert, flottant dans les eaux pluviales. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour procéder au repêchage de la dépouille, sous les yeux de nombreux habitants.

La découverte du corps a suscité une vive émotion parmi les populations, plongées dans la tristesse et la consternation face à cette disparition tragique.

La dépouille du garçon a ensuite été acheminée à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. Une enquête a été ouverte par les forces de défense et de sécurité afin de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles le jeune Galass Dièye a trouvé la mort.